ТАСС: Завершено расследование об убийстве первого главы ДНР Захарченко

Фото: iStock/Anton_Litvintsev
Расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, подошло к концу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Захарченко был убит 31 августа 2018 года в центре Донецка. В ресторане «Сепар», где он находился, произошел взрыв, в результате которых первый глава ДНР получил травмы, несовместимые с жизнью. Осенью 2022 года сообщалось, что организаторы заплатили убийце пять миллионов рублей — такую стоимость раскрыл сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Киященко.
Читайте также:
В честь убитых Дугиной и Захарченко назвали улицы в Мелитополе
Улицу в Донецке назвали в честь убитой журналистки Дарьи Дугиной
Артем Путинцев