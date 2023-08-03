Тела двух человек нашли на месте схода оползня в Грузии

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Спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в крае Рача в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Отмечается, что тела погибших отправлены на экспертизу. Их личности не установлены.
Напомним, сход оползня произошел днем в четверг, 3 августа, из-за чего повреждения получили мосты и дороги.
Ранее в селе Есаулово Красноярского края 7-летний мальчик утонул в реке Енисей. По информации ведомства, мальчик зашел в воду и на расстоянии, примерно, 2 метров до берега провалился в подводную яму. Тело погибшего нашел прибывший ему на помощь мужчина. Сотрудники СК РФ начали проверку.
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Напомним, сход оползня произошел днем в четверг, 3 августа, из-за чего повреждения получили мосты и дороги.
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Екатерина Коршунова