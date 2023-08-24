Тела погибших при крушении бизнес-джета Пригожина доставили в тверской морг

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Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600 Евгения Пригожина доставили в морг в Тверской области, сообщает «РЕН ТВ».
В распоряжении СМИ появились кадры, на которых тела жертв авиа трагедии достают из машин и заносят в здание тверского морга. Там будет проводится судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в сети появились эксклюзивные фото с места крушения бизнес-джета Евгения Пригожина. Место крушения самолета главы «ЧВК Вагнер» огорожено в два ряда машинами экстренных служб. Правоохранительные органы продолжают обследовать место происшествия.
Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Евгения Пригожина в Тверской области. По информации портала, в последние две минуты полета самолет то терял, то набирал высоту.
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Ранее в сети появились эксклюзивные фото с места крушения бизнес-джета Евгения Пригожина. Место крушения самолета главы «ЧВК Вагнер» огорожено в два ряда машинами экстренных служб. Правоохранительные органы продолжают обследовать место происшествия.
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Евгения Парфентьева