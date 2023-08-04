Тела пропавших супругов нашли в реке

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Тела мужчины и женщины найдены в реке Чучуй Иркутской области. Предположительно, это ранее пропавшая семейная пара. Об этом сообщается в телеграмм-канале ГУ МВД по региону.
Супруги пропали вместе со своим несовершеннолетним внуком.
Они отправились на рыбалку, однако, домой так и не вернулись. Минувшей ночью сотрудники полиции обнаружили моторную лодку и личные вещи погибших. Также, в реке были обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время, расследование уголовного дела продолжается. Причины смерти супружеской пары пока не установлены, тела направлены на экспертизу.
Ребенок по-прежнему не найден, сообщили в ведомстве.
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Они отправились на рыбалку, однако, домой так и не вернулись. Минувшей ночью сотрудники полиции обнаружили моторную лодку и личные вещи погибших. Также, в реке были обнаружены тела мужчины и женщины. В настоящее время, расследование уголовного дела продолжается. Причины смерти супружеской пары пока не установлены, тела направлены на экспертизу.
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Анастасия Крестьянова