Тела трех человек достали из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Минувшей ночью из-под завалов после взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде спасатели извлекли тела трех людей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно данным МЧС, уже разобрано и вывезено 170 куб.м. разрушенных конструкций. В мероприятии задействовано 400 человек и 93 единицы техники. Разбор завалов продолжается.
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