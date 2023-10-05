Тела украинки и россиянина обнаружили в варшавской квартире

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В квартире жилого дома в Варшаве обнаружили трупы украинки и россиянина, сообщает Wawa Hot News со ссылкой на прокуратуру города.
«Женщина, тело которой нашли в квартире, была украинкой, долгое время она проживала в Польше, а мужчина был россиянином», - прокомментировали ситуацию на портале.
В полицию обратились родственники погибшего, мужчина долго не выходил с ними на связь. Прибывшие по месту жительства россиянина правоохранители приняли решение вскрыть квартиру, где и были обнаружены два трупа.
В настоящий момент варшавская прокуратура устанавливает обстоятельства смерти иностранных граждан.
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Евгения Парфентьева