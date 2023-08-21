Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Тела, выловленные из Москвы-реки, принадлежат диггерам

Тела, выловленные из Москвы-реки, принадлежат диггерам

Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы
21 августа 2023, 09:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Трупы, выловленные из Москвы-реки в центре столицы, принадлежат родственникам, которые исследовали тоннели в составе экскурсионной группы, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, первый труп из реки неподалеку от Москворецкой набережной 20 августа. Тело заметил капитан мимо проходящего теплохода. Он вызвал спасателей, которые выловили из воды труп неизвестного мужчины. Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.

Выяснилось, что найденные тела принадлежат 15-летней дочери и 17-летнему племяннику Глеб сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам вместе с диггерами, когда в Москве начался мильный ливень.


Тело самого Маркушина пока не найдено. Сколько еще участников экскурсионной группы оказались заперты в подземельях столицы – пока неизвестно.

Читайте также:

Младенец, тело которого обнаружили в туалете московского ТЦ, был сильно не доношен

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Центральной Африки

В Херсонской области обнаружили труп мужчины с простреленными ногами
#москва
#труп
#река
Читайте нас в
ПВО сбило два беспилотника в Подмосковье
21 августа 2023, 10:00

Фото: istockphoto / Naypong

Сегодня утром, 21 августа, два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области.
Обломки одного из беспилотников упал дом в СНТ Дорожник на территории городского округа Истра. 

В результате атаки дронов есть двое пострадавших. 
«Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
Читайте также:

Российские силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Подмосковье.

Собянин подтвердил отражение атаки беспилотника ВСУ.

В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье.
#подмосковье
#истра
#губернатор
#дом
#женщина
#снт
#бпла
#кадры
#мужчина
#всу
#пво
#андрей воробьёв
#беспилотник
Читайте нас в
На Дмитровском шоссе в Москве вспыхнул сильный пожар
В многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в столице вспыхнул пожар
21 августа 2023, 09:47

Фото: iStock/Distortion Media

В многоэтажном доме в Москве вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал Baza.
В жилом доме на Дмитровском шоссе полыхает сильный пожар. По предварительной информации, горит квартира на последнем этаже.

Предположительно, в квартире могут находиться двое детей.

На месте происшествия выехали экстренные службы.

Ранее в Москве неизвестные подожгли балкон бывшего следователя, который работал по делу актера Михаила Ефремова. Вечером 17 августа злоумышленники разлили бензин под балконом Алексея Мишурова в Восточном Бирюлёво, устроили пожар, а затем скрылись с места преступления.

Читайте также:

Рейс Екатеринбург - Москва вместо Шереметьева был отправлен в Казань

Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее

Выловленные из Москвы-реки тела принадлежали членам экскурсионной группы

 
 
#москва
#пожар
Читайте нас в
Сбитый в Подмосковье беспилотник упал рядом с Симоньян
Симоньян заявила, что сбитый в Подмосковье беспилотник упал недалеко от нее
21 августа 2023, 09:14

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал на соседней с ней улице.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», - прокомментировала ситуацию Симоньян.

Напомним, в Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны. Кадры крушение вражеского беспилотника опубликовал у себя Telegram-канал SHOT.По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

Читайте также:

На станции «Солнечная» Киевского направления подожгли релейный шкаф

Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова

Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области



#беспилотник
#подмосковье
#истра
#пво
Читайте нас в
Рейс Екатеринбург - Москва вместо Шереметьева был отправлен в Казань
21 августа 2023, 09:13

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Екатеринбурга в Москву, был вынужден совершить посадку в Казани. Самолет развернулся в тот момент, когда уже был готов начать снижение.
Пилот объявил пассажирам, что все аэропорты столицы временно закрыты. Воздушное судно должно было приземлиться в Шереметьево, но было отправлено в Казань, передает корреспондент РИА Новости. После посадки пассажиров уведомили, что после того, как самолет дозаправят, он отправится по месту назначения в Москву.

Во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Такой режим вводится в тех случаях, когда в небе замечены посторонние объекты. Несколько авиарейсов были задержаны на прилет и вылет. Это произошло после попытки ВСУ атаковать с помощью БПЛА Московскую область. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе.

Читайте также:

Режим «Ковёр» объявлен во всех столичных аэропортах

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Российские силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА в Подмосковье

#шереметьево
#самолет
#пилот
#беспилотник
#бпла
#аэропорты
#режим
#казань
#всу
Читайте нас в
На МЖД в Киевском направлении совершили поджог
На станции «Солнечная» Киевского направления подожгли релейный шкаф
21 августа 2023, 09:02

Фото: iStock/PamWalker68

На станции «Солнечна» в Киевском направлении подожгли релейный шкаф, сообщает «РИА Новости».
Сейчас поезда в Киевском направлении на Московской железной дороге отстают от графика. Движение затруднено в обе стороны.

«Сегодня в 06.00 на станции Солнечная киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика», - прокомментировали ситуацию представители МЖД.

На месте происшествия работают ремонтные бригады. 

Обстоятельства поджога ​устанавливаются.

Читайте также:

В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

Очевидцы сообщили о громком хлопке над небом Подмосковья

Из реки недалеко от московского парка «Зарядье» достали второй труп
 
#железная дорога
#поджог
#москва
Читайте нас в
Собянин подтвердил отражение атаки беспилотника ВСУ
Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве
21 августа 2023, 08:48

Фото: iStock/valio84sl

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попытку киевского режима атаковал столицу.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве», - об этом глава столицы написал в свое Telegram-канале.

Собянин также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

При этом, ранее режим «Ковёр» был объявлен во всех столичных аэропортах.

Ранее Собянин рассказал, что в районе Экспоцентра в Москве был сбит БПЛА противника. В результате происшествия, значимых разрушений здание не получило. Обломки дрона рухнули в районе Красной Пресни. Значимых разрушений здание «Экспоцентра» не получило, отметил градоначальник.

Читайте также:

В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

Очевидцы сообщили о громком хлопке над небом Подмосковья

Минобороны: Силы ПВО пресекли попытку атаки Подмосковья беспилотником ВСУ
#сергей собянин
#москва
#подмосковье
#пво
#беспилотник
Читайте нас в
В сети появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье
Минобороны: Еще один беспилотник уничтожен силами ПВО в Подмосковье
21 августа 2023, 08:36

Фото: iStock/vadimrysev

В Истринском районе Московской области системами ПВО уничтожен еще один украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.
Кадры крушение вражеского беспилотника опубликовал у себя Telegram-канал SHOT.

По информации ведомства, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет. 
Ранее российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

Читайте также:

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области

В МИД атаку БПЛА ВСУ на Москву назвали подтверждением преступности киевского режима
 
 
#подмосковье
#беспилотник
#пво
Читайте нас в
Очевидцы сообщили о громком хлопке над небом Подмосковья
SHOT: В подмосковном Звенигороде сработали системы ПВО
21 августа 2023, 08:27

Фото: iStock/NatureNow

Очевидцы сообщили о работе ПВО в подмосковном Звенигороде, сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы заявили о громком хлопке в небе и работе систем ПВО.

Предположительно, в Московской области мог быть сбит еще один беспилотник. 

Ранее российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.

При этом, во всех столичных аэропортах ввели режим «Ковёр». 

Читайте также:

Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова

Российский боец рассказал о применении ВСУ дронов для замедления передвижения войск РФ под Купянском

Губернатор: БПЛА атаковал железнодорожный вокзал в Курске, ранены пять человек
 
#подмосковье
#беспилотник
#пво
Читайте нас в
Из Москвы-реки достали второй труп
Из реки недалеко от московского парка «Зарядье» достали второй труп
21 августа 2023, 08:18

Фото: iStock/Aroma photography

Из реки в центре столицы достали второй труп, сообщает Telegram-канал SHOT.
Первый труп из реки неподалеку от Москворецкой набережной 20 августа. Тело заметил капитан мимо проходящего теплохода. Он вызвал спасателей, которые выловили из воды труп неизвестного мужчины.

Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.

Личности погибших и обстоятельства их смерти устанавливаются.

Читайте также:

Младенец, тело которого обнаружили в туалете московского ТЦ, был сильно не доношен

В Крыму арестовали мужчину, обещавшего спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z

На Кубани могильщики убили и закопали мужчин, которые пришли к ним на разборки из-за ревности
 
 
 
#москва
#река
#труп
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников