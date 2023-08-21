Тела, выловленные из Москвы-реки, принадлежат диггерам

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Трупы, выловленные из Москвы-реки в центре столицы, принадлежат родственникам, которые исследовали тоннели в составе экскурсионной группы, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, первый труп из реки неподалеку от Москворецкой набережной 20 августа. Тело заметил капитан мимо проходящего теплохода. Он вызвал спасателей, которые выловили из воды труп неизвестного мужчины. Второе тело обнаружили сегодня утром практически в том же месте. Труп заметили примерно в 4.30 утра 21 августа. Прибывшие на место спасатели достали его из воды и отбуксировали к берегу.
Выяснилось, что найденные тела принадлежат 15-летней дочери и 17-летнему племяннику Глеб сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам вместе с диггерами, когда в Москве начался мильный ливень.
Тело самого Маркушина пока не найдено. Сколько еще участников экскурсионной группы оказались заперты в подземельях столицы – пока неизвестно.
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Выяснилось, что найденные тела принадлежат 15-летней дочери и 17-летнему племяннику Глеб сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам вместе с диггерами, когда в Москве начался мильный ливень.
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Евгения Парфентьева