Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси на востоке Москвы

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Тела мужчины и женщины обнаружены в припаркованном такси на востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Сообщается, что на телах нет внешних признаков насильственной смерти.
Точная причина смерти людей будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось о том, что россиянка погибла в Турции от ножевых ранений, которые возможно нанёс её молодой человек из Сирии. Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры.
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«Тела через стекло автомобиля увидел брат водителя, который и сообщил в правоохранительные органы», — цитирует сообщение пресс-службы столичной прокуратуры Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось о том, что россиянка погибла в Турции от ножевых ранений, которые возможно нанёс её молодой человек из Сирии. Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры.
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Екатерина Коршунова