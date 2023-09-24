Телефонные мошенники несколько месяцев терроризируют тиктокера Ивана Золо

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Мошенники сообщили полицейским, что тиктокер убил свою мать и пообещал обороняться ножом, если его будут задерживать.
Mash пишет, что телефонные мошенники последние несколько месяцев терроризируют 19-летнего блогера Ивана Золо. На очередной вызов на Шоссейную улицу, где живёт семья Золочевских, приехали полицейские. Дверь им открыл 19-летний Иван. Его живая мать тоже находилась в квартире.
Блогер рассказал сотрудникам полиции, что у него 300 тысяч подписчиков, а хейтеры постоянно мешают жить. К примеру, они совершают подобные звонки. 2 года назад от имени Ивана обещали взорвать метро в Санкт-Петербурге и торговые центры.
Полицейские начали проверку.
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Блогер рассказал сотрудникам полиции, что у него 300 тысяч подписчиков, а хейтеры постоянно мешают жить. К примеру, они совершают подобные звонки. 2 года назад от имени Ивана обещали взорвать метро в Санкт-Петербурге и торговые центры.
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Мария Фирсова