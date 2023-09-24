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Телефонные мошенники несколько месяцев терроризируют тиктокера Ивана Золо

24 сентября 2023, 16:18
Фото: iStock/artoleshko

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники сообщили полицейским, что тиктокер убил свою мать и пообещал обороняться ножом, если его будут задерживать.
Mash пишет, что телефонные мошенники последние несколько месяцев терроризируют 19-летнего блогера Ивана Золо. На очередной вызов на Шоссейную улицу, где живёт семья Золочевских, приехали полицейские. Дверь им открыл 19-летний Иван. Его живая мать тоже находилась в квартире.

Блогер рассказал сотрудникам полиции, что у него 300 тысяч подписчиков, а хейтеры постоянно мешают жить. К примеру, они совершают подобные звонки. 2 года назад от имени Ивана обещали взорвать метро в Санкт-Петербурге и торговые центры.


Полицейские начали проверку.

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#мошенники
#полиция
#блогер
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Женщина обнаружила на своей даче два пистолета и ящик с патронами в Ленобласти
24 сентября 2023, 16:27

Фото: iStock/Michal Oska

Педагог Университета им. Герцена в Ленобласти обнаружила на своей даче два пистолета и ящик с патронами, которые находились рядом с уличным туалетом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, неизвестный проник в загородный дом преподавателя в посёлке Токсово, который огорожен металлическим забором. Необычную находку 32-летняя женщина обнаружила около полуночи.

Сообщается, что полицейские вскрыли ящик и обнаружили незарегистрированное оружие, которое пригодно для стрельбы, а также порядка 300 охотничьих патронов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании

#врачи
#оружие
#дом
#женщина
#полицейские
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Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании
ABC: мужчина умер от ударов рогами быка на фестивале в Валенсии
24 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия. Об этом сообщает ABC.
Сообщается, что в результате полученных травм 61-летний мужчина скончался. Происшествие случилось в субботу, 23 сентября, во время забега с быками Bous al carrer в рамках фестиваля. 

Ранее сообщалось о том, что медведь держит в страхе город в Челябинской области. Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск. 

Несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь. Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно. 

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#подмосковье
#происшествие
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#испания
#смерть
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В Саратове 4-летний ребёнок оказался в реанимации после посещения бани
24 сентября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Radist

У 4-летнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце.
В Балаковском районе Саратовской области мальчик потерял сознание, когда парился в бане. Об этом написал глава регионального Минздрава Олег Костин в Telegram-канале.

4-летний мальчик парился в бане вместе со взрослыми и потерял сознание. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии. У него остановилось сердце.
 
«Он находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ в отделении реанимации под  контролем детских реаниматологов», — рассказал  Олег Костин.
Ранее сообщалось, что в Казани сотрудники Госавтоинспекции доставили ребёнка в больницу. Годовалый мальчик отравился крысиным ядом. К патрульным, которые дежурили на городских улицах, обратился за помощью отец мальчика. Родители не досмотрели за сыном, который нашёл дома крысиный яд и съел его.

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#саратов
#дети
#больницы
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В Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку
24 сентября 2023, 14:10

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Причиной стала ревность.
SHOT пишет, что девушка бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Он подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Девушка в это время возвращалась домой. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.
 
Пострадавшую объяло пламенем. Она бегала по двору и кричала, прося о помощи. Девушку госпитализировали с ожогами тела и рук третьей степени. За её жизнь в реанимации борются врачи. Поиски ревнивца продолжаются.
 
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью.

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#серпухов
#чп
#отношения
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Названа причина смертельного ДТП в Нижегородской области
Причиной смертельного ДТП под Нижним Новгородом стал выезд на встречку грузовика
24 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД региона.
Напомним,  ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали. 

По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге. За рулём автомобиля находился 16-летний подросток. 

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#дтп
#гибдд
#врачи
#грузовик
#подростки
#происшествия
#сотрудники
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В Дагестане подростки, сбившие ребёнка, оказались его родственниками
24 сентября 2023, 13:04

Фото: iStock/Motortion

ЧП случилось ещё 22 сентября примерно в 21:00.
Двое подростков (14 и 15 лет) из села Агачаул наехали на 7-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
 
«Видимых телесных повреждений ребенок не получил, поэтому его родители сразу в больницу не обратились. Назначено проведение медицинского освидетельствования полученных ребёнком травм», - сообщили в МВД.
Выяснилось, что подростки, которые сбили ребёнка, оказались его родственниками. Их доставили в отдел полицию, где они не смогли объяснить свой поступок.
 
Подросткам назначена экспертиза на предмет употребления запрещенных веществ, после чего будут приняты процессуальные решения в отношении несовершеннолетних и их родителей.

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#дагестан
#дети
#подростки
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В Ставропольском крае раскрыта преступная группа, продававшая людей
24 сентября 2023, 12:52

Фото: istockphoto/artursfoto

В Ставропольском крае правоохранители раскрыли преступную группу, которая занималась продажей людей.
Telegram-канал Baza пишет, что в уголовном деле фигурирует 70-летний житель Михайловска и его 31-летний помощник, который в 2021 году купил за 8 тысяч рублей мужчину.
 
В мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия в рабство был продан 54-летний мужчина за 15 тысяч рублей. Покупателями оказались полицейские в рамках следственных действий. Они задержали 31-летнего продавца, который являлся другом пенсионера.
 
Также, по версии следователей, зимой прошлого года помощник нашёл в Невинномысске безработную 48-летнюю женщину и продал её за 8 тысяч рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Пенсионер находится под домашним арестом, а его помощник арестован.

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#полиция
#чп
#уголовное дело
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Омские врачи спасли мужчину после его неудачной попытки увеличить половой орган
24 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Gumpanat

Житель Омска решил увеличить себе половой член и четыре года накачивал его вазелином, в результате чего врачам пришлось проводить две операции по сохранению детородного органа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что мужчина начал проводить подобный эксперимент со своим телом еще в 28-летнем возрасте. На момент проведения операции ему исполнилось 32 года. 

Отмечается, что он устал бороться с комплексами и решил увеличить свой орган путем введения под кожу вазелинового масла. Первое время молодого человека ничего не беспокоило, однако потом у него появились воспаления, нагноения и боль.

Урологам удалось спасти половой орган в результате проведения двух операций с перерывом в четыре месяца. Уточняется, что детородный орган и его функции медики смогли сохранить.

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#мвд
#эксперимент
#женщина
#мужчина
#операции
#медики
#сотрудники
#мальчик
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Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области
В ДТП с «Газелью» под Нижним Новгородом пострадали 16 человек, еще трое погибли
24 сентября 2023, 12:13

Фото: iStock/Anton Novikov

Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге. За рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.

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