Телефонные мошенники заставили женщину поджечь военкомат, чтобы на нее не взяли кредит

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Телефонные мошенники убедили жительницу Можайска поджечь военкомат, чтобы на нее не взяли кредит, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, мошенники позвонили жертве сегодня утром, представились сотрудниками банка и заявили, что прямо сейчас в здании военкомата находится человек, который пытается взять кредит на ее имя. При этом, телефонные террористы предложили женщине странный вариант – окна здания необходимо облить жидкостью для розжига, чтобы выкурить из него кредитного мошенника.
Здание военкомата было оперативно потушено сотрудниками.
Поджигательницу задержали. На нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».
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Евгения Парфентьева