Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу после сильного похудения

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В результате сильного похудения на 15 кг телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с воспалением кишечника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Дроздов рассказал, что решил избавиться от живота и похудел на 15 кг.
После этого у телеведущего появились резкие боли. Медики выяснили, что в желудке появилось воспаление.
Врачи диагностировали у Дроздова дивертикулёз, а также кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы и кисты на почках.
По информации медиков, Дроздову необходимо соблюдать строгую диету, до конца месяца он останется в больнице.
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«Женщина может ходить с животом, а мужчина — нет, поэтому я решил это исправить», — заявил Дроздов.
Врачи диагностировали у Дроздова дивертикулёз, а также кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы и кисты на почках.
По информации медиков, Дроздову необходимо соблюдать строгую диету, до конца месяца он останется в больнице.
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Екатерина Коршунова