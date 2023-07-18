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Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу после сильного похудения

18 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В результате сильного похудения на 15 кг телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с воспалением кишечника. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Дроздов рассказал, что решил избавиться от живота и похудел на 15 кг.

«Женщина может ходить с животом, а мужчина — нет, поэтому я решил это исправить», — заявил Дроздов.


После этого у телеведущего появились резкие боли. Медики выяснили, что в желудке появилось воспаление.

Врачи диагностировали у Дроздова дивертикулёз, а также кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы и кисты на почках.

По информации медиков, Дроздову необходимо соблюдать строгую диету, до конца месяца он останется в больнице.

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#Николай Дроздов
#телеведущий
#госпитализация
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Семь человек погибли в результате схода лавины в Колумбии
18 июля 2023, 17:26

Фото: iStock/Soumen Hazra

В муниципалитете Кетаме в центральной части Колумбии погибло семь человек из-за схода лавины. Об этом сообщает радио Caracol.
Сход лавины был зафиксирован в ночь на 18 июля после наводнения, которое началось в местных ущельях. В результате ЧП погибли семь человек, из них трое — несовершеннолетние.

Отмечается, что еще 20 человек пропали без вести.

Еще одно наводнение было зафиксировано в соседнем муниципалитете Гуаябеталь. Данные о жертвах на данный момент не поступали.

Напомним, ранее 65-летний мужчина скончался от экстремальной жары в национальном парке Долина Смерти в США. Сообщается, что утром 3 июля пожилого мужчину обнаружили в своей машине. Предполагаемой причиной смерти стала экстремальная жара.

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#Колумбия
#лавина
#происшествия
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В Краснодарском крае 12 детей госпитализировали после купания в Черном море
18 июля 2023, 17:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Туапсинском районе Краснодарского края 12 несовершеннолетних и взрослый отравились после купания в море в период запрета.
Инцидент произошел на базе отдыха «Парус», об этом сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Кубани. 

Подростки прибыли на базу в возрасте от 11 до 16 лет. Вместе с ними приехал спортивный наставник. Несмотря на то, что на побережье действовал запрет на роботу пляжей, мужчина и несовершеннолетние пошли купаться в море. Через некоторое время состояние 12 детей и тренера ухудшилось, им понадобилась медицинская помощь. В настоящее время несовершеннолетние находятся в больнице. 

Напомним, запрет на работу пляжей был введен после штормов, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

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#Краснодарский край
#Черное море
#дети
#отравление
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Женщина нашла часть человеческого черепа в лесу в Новой Москве
18 июля 2023, 16:38

Фото: iStock/nantonov

Жительница Новой Москвы нашла часть человеческого черепа во время прогулки по лесу в районе деревни Елизарово в поселении Первомайском. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 51-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила о пугающей находке. Экспертиза проводит проверку найденного фрагмента черепа.

Уточняется, что после проведения необходимых исследований личность человека, которому принадлежал череп, будет установлена. Сотрудники МВД также проводят проверку по факту инцидента.

Напомним, 18 июля житель Азова обнаружил на дороге предмет, который похож на гранату. Сообщается, что этот предмет отправлен на экспертизу. Экспертам предстоит установить, относилась ли эта граната к боевым.

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#череп
#Новая Москва
#лес
#происшествия
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В Москве из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок
18 июля 2023, 15:44

Фото: прокуратура Москвы

В Москве из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Оренбургской выпал годовалый ребенок, он остался жив. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 5 этажа жилого дома на ул. Оренбургская. Мальчик 2022 года рождения госпитализирован», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мать ребенка в момент несчастного случая находилась дома. Женщина ненадолго оставила ребенка без присмотра, тогда произошло ЧП.

Сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры держат под контролем установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

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#прокуратура
#ребенок
#окно
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Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии
18 июля 2023, 15:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве на ВДНХ остановилось самое большое колесо обозрения «Солнце Москвы» после того, как в него ударила молния, там находятся люди. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в колесо обозрения на ВДНХ ударила молния. После этого произошла его полная остановка. Уточняется, что внутри находятся люди. Сейчас аттракцион докручивается вручную, чтобы люди могли его покинуть.

В Москве бушует стихия. Улицы города оказались затоплены водой, канализация не справляется с обильными осадками. Шквалистый ветер валит деревья. До конца дня синоптики обещают в Москве град и сильный ливень со шквалистым ветром. При этом ночью ожидается существенное понижение температуры.

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#колесо обозрения
#непогода
#лето
#Москва
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В районе Восточное Бирюлёво дерево упало на два автомобиля из-за непогоды
18 июля 2023, 14:58

Фото: iStock/horkins

В результате неблагоприятных погодных условий в московском районе Бирюлёво на Липецкой улице дерево упало сразу на два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, дерево упало из-за сильного шквалистого ветра. Оно повредило рядом стоящие автомобили «Мерседес» и «Тойоту».

На Москву обрушился сильный ливень. Сейчас некоторые улицы города затоплены водой. Канализации не справляются с большим количеством осадков. При этом столичные коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
 
До конца дня синоптики прогнозируют в Москве грозу и град, при этом ночью ожидается существенное понижение температуры.

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#лето
#погода
#Москва
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В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату
18 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Житель Азова обнаружил на дороге предмет, который похож на гранату. Об этом сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Сообщается, что этот предмет отправлен на экспертизу.

Как отмечает ведомство, на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Экспертам предстоит установить, относилась ли эта граната к боевым.

Напомним, 16 июля в поселении Первомайское в Новой Москве рядом с детской площадкой обнаружили предмет, напоминающий гранату.

Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.

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#граната
#Ростовская область
#происшествия
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В Екатеринбурге три ребенка заболели менингитом в частном детсаду
18 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/10174593_258

Сразу три ребенка в частном детском саду Екатеринбурга заболели менингитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.
«Заболевших детей госпитализировали. Всего на сегодняшний день зарегистрировано три случая заболевания», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава региона, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что сейчас деятельность частного дошкольного учреждения временно приостановлена. Ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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#Роспотребнадзор
#менингит
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Самолёт, который летел в Минводы, резко сменил курс и сел в Казани
18 июля 2023, 13:17

Фото: iStock/Takosan

Экипаж, летевшего в Минеральные Воды самолёта авиакомпании «Северный ветер», решил резко сменить курс и сесть в другом городе.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что инцидент произошел с пассажирским лайнером, который двигался по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля.
 
Командир воздушного судна решил вернуться в казанский аэропорт. Причиной стала вибрация левого двигателя.
 
Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Во время осмотра выявилось разрушение пневматики левого внутреннего колеса основной стойки шасси.

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