Тело 13-летнего подростка обнаружено у гаражей в Подольске

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13-летний подросток найден мертвым в подмосковном Подольске возле гаражей
В настоящее время по данному факту инициирована проверка. Причина смерти устанавливается. По словам сверстников, которые были знакомы с несовершеннолетним, он надышался двумя освежителями воздуха. Предварительная версия произошедшего-несчастный случай.
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