Тело 8-летней девочки было найдено в яме для установки столба в Красноярском крае

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10 сентября в селе Новобирилюссы (Красноярский край) обнаружили тело 8-летней девочки в яме для установки столба. Региональная прокуратура и Следственный комитет уже проводят проверку.
Оперативные службы сразу после обращения матери отправились на поиски ребенка. Девочка была найдена возле участка одного из местных жителей в выкопанной яме для установки столбов. Обстоятельства произошедшего выясняются. В прокуратуре добавили, что возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
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