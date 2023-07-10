Тело голой женщины нашли в лифте в Набережных Челнах

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Прибывшие на место происшествия эксперты, выяснили, что у женщины многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, женщина проживала в другом доме. По подозрению в убийстве задержан ранее судимый житель многоэтажки.
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