Тело младенца обнаружили в реке Которосль в Ярославле

На 74-летнюю американку Линду Бриггс пчёлы набросились прямо у крыльца её дома в Калифорнии. От укусов она упала на тротуар. Сосед, который снимал на видео Бриггс и пытался помочь женщине, тоже оказался атакован пчёлами.