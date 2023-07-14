Тело младенца обнаружили в реке Которосль в Ярославле

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Тело 10-месячного младенца найдено в акватории реки Которосль в Ярославле. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Отмечается, что ребенок погиб насильственной смертью. Его мать задержана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).
По данным следствия, в убийстве младенца подозревается его 35-летняя мать.
Уточняется, на месте трагедии работают криминалисты и сотрудники следственного комитета.
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Екатерина Коршунова