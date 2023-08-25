Тело младенца нашли в водосточной трубе в Сыктывкаре

Фото: iStock/eranicle
Тело грудного ребенка было обнаружено в канализационной трубе на придомовой территории в Сыктывкаре. Об этом сообщает МВД по региону.
О страшной находке правоохранительным органам сообщили работники коммунальной службы.
В настоящее время, по факту обнаружения тела младенца, проводится проверка. Полицейские разыскивают возможных свидетелей произошедшего и устанавливают личность родителей новорожденного.
Прежде сообщалось, что троих детей нашли запертыми в квартире с мертвыми родителями.
Читайте также:
Ребенок из Питера пережил клиническую смерть после игры с переходником
В Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев
В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке
В настоящее время, по факту обнаружения тела младенца, проводится проверка. Полицейские разыскивают возможных свидетелей произошедшего и устанавливают личность родителей новорожденного.
Читайте также:
Ребенок из Питера пережил клиническую смерть после игры с переходником
В Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев
В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке
Анастасия Крестьянова