Тело мужчины достали из Москвы-реки в районе Зарядья

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Спасатели достали тело мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве, сообщает телеграмм-канал «112».
В настоящее время устанавливается, являлся ли погибший одним из участников экскурсии по подземным коллекторам столицы, в результате которой погибли восемь человек.
На место происшествия прибыли оперативные службы, личность погибшего устанавливается.
Напомним, о трагедии сообщалось 20 августа. Группа диггеров отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. На поверхности начался сильный ливень, что вызвало резкое повышение уровня воды внутри сооружений. До настоящего времени было известно о восьми погибших в результате происшествия.
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На место происшествия прибыли оперативные службы, личность погибшего устанавливается.
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Анастасия Крестьянова