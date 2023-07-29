Тело мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте

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Тело погибшего из-за мощного шторма в Сочи мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, погибшим оказался отдыхающий из Тверской области. На данный момент его личность устанавливается.
Тело мужчины волной вынесло на камни, где его обнаружили туристы.
Напомним, ранее в Сочи во время шторма погибла девушка. Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм. Девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую. Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.
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Тело мужчины волной вынесло на камни, где его обнаружили туристы.
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Екатерина Коршунова