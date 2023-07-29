Тело мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром 26 июля и была найдена вечером 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.