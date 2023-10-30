Тело мужчины с ножевыми ранениями найдено в квартире в подмосковных Химках

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Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на Ленинградской улице в Химках. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.
Ранее сообщалось, что три человека получили ножевые ранения из-за бытового конфликта, который произошел на юге российской столицы. 35-летний местный житель в ходе конфликта нанес ножевой удар троим мужчинам, возраст которых составил 21, 22 и 53 лет. Подозреваемого задержали, в его квартире обнаружены 10 ножей.
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