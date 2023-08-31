Тело мужчины в одеяле нашел рыбак в Финском заливе

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Мужчина заметил в воде одеяло с пластиковыми стяжками, в которое было завернуто тело. Прибывшие на место правоохранители установили, что найден труп молодого мужчины, который долго находился в воде. По информации экспертов, погибший был сброшен в воду около года назад. На теле обнаружены следы, указывающие на насильственную смерть.
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