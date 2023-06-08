Тело мужчины с пакетом на голове нашли в машине в Москве

Фото: Фотобанк Московской области
В Москве в автомобиле каршеринга нашли тело мужчины с пакетом на голове
Тело мужчины с пакетом на голове было найдено в машине каршеринга на западе российской столицы. Об это сообщает «360» в своем Telegram-канале.
По информации источника, двигатель машины при этом работал, а на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый.
Кроме того, отмечается, что автомобиль оказался закрыт изнутри. В настоящий момент, подробности трагедии неизвестны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Охе четырехлетняя девочка проглотила магниты.
По информации источника, двигатель машины при этом работал, а на соседнем кресле находился баллон, похожий на газовый.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Охе четырехлетняя девочка проглотила магниты.
Татьяна Лаврова