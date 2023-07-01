Тело неизвестного достали из оврага в Южном Тушино

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SHOT сообщил о найденном теле неизвестного в московском районе Южное Тушино
В Москве в районе Южное Тушино из оврага глубиной 8 метров достали тело неизвестного. Об этом сообщили в телеграм-канале SHOT.
Сообщается, что тело обнаружили местные жители на Окружной улице. Они обратились в экстренные службы, которые достали тело из оврага.
Личность неизвестного устанавливается.
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Екатерина Коршунова