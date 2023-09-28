Тело новорождённого ребенка нашли в мусоропроводе в Вологодской области

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«28 сентября 2023 года, около 8 часов 30 минут, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из девятиэтажных домов», — говорится в релизе.
На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета и криминалисты. Для выяснения точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Также выясняются личности родителей ребенка.
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