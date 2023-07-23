Тело пропавшего в Кемеровской области шестилетнего мальчика найдено в водоеме около его дома

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области
В субботу, 22 июля, в Кемерове покинул пределы приусадебного участка и пропал шестилетний ребенок. Сегодня, 23 июля, его тело было обнаружено в водоеме неподалеку от дома.
Пропавшего ребенка искали более 150 человек — полицейские, волонтеры, сотрудники МЧС. Утром, 23 июля в ходе поисковых мероприятий утонувшего мальчика обнаружили в водоеме неподалеку от дома, где он жил, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Кемеровской области.
По факту гибели ребенка проводится проверка на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Будут проведены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти мальчика. Также будут установлены причины и обстоятельства, приведшие к гибели ребенка.
Известно, что семья мальчика считалась благополучной, на учете в органах опеки не состояла. Он проживал в частном доме вместе с родителями и еще тремя малолетними детьми.
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По факту гибели ребенка проводится проверка на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. Будут проведены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти мальчика. Также будут установлены причины и обстоятельства, приведшие к гибели ребенка.
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Александр Бойцов