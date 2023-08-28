Тело пропавшего в Саратове семилетнего мальчика достали из реки

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В городе Новоузенск Саратовской области завершились поиски пропавшего семилетнего мальчика, сообщает «Комсомольская правда».
О пропаже ребенка стало известно вечером 27 августа.
Его поисками занимались спасатели, волонтеры, местные жители и кинологи с собаками, а также водолазы.
Начальник региональной службы спасения Никита Зрада заявил, что тело ребенка извлекли из реки Большой Узень.
Тело мальчика передали следователям. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее в реке Исеть города Екатеринбург обнаружили тело обнаженной женщины. Выяснилось, что тело принадлежит молодой женщине. Она была обнажена, с практически наголо обритой головой.
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Его поисками занимались спасатели, волонтеры, местные жители и кинологи с собаками, а также водолазы.
Тело мальчика передали следователям. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее в реке Исеть города Екатеринбург обнаружили тело обнаженной женщины. Выяснилось, что тело принадлежит молодой женщине. Она была обнажена, с практически наголо обритой головой.
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Евгения Парфентьева