Тело пропавшей 18-летней матери нашли в лесу Свердловской области

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Недалеко от поселка Буланаш Свердловской области кинологи обнаружили тело 18-летней девушки, сообщает E1.RU.
Поиски молодой матери стартовали 21 июня. Тогда девушка заявила своему мужу, что больше не хочет с ним жить, а также попросила, чтобы их маленький сын остался жить с отцом.
Сегодня кинологи с собаками нашли тело девушки в лесном массиве.
Представители Следственного комитета отметили, что, по предварительным данным, смерть девушки не была насильственной.
Эксперты устанавливают дополнительные обстоятельства гибели девушки.
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Эксперты устанавливают дополнительные обстоятельства гибели девушки.
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Евгения Парфентьева