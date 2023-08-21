Тело пятого утонувшего диггера нашли в Москва-реке

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Тело пятого утонувшего диггера также нашли в Москва-реке. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Трагедия произошла в Москве накануне. Во время сильного ливня, под землей, находилась группа диггеров, которые исследовали коллекторы столицы. В результате непогоды, они оказались полностью затоплены. Вероятно, все участники экскурсии погибли.
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Анастасия Крестьянова