Тело «Ученика года» Челябинской области нашли рядом с общежитием в Москве

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В Москве под окнами студенческого общежития мединститута им. Сеченова найдено тело пятикурсника, который в 2018 году стал «Учеником года» в Челябинской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, молодой человек учился на пятом курсе в медицинском университете имени Сеченова. Вечером 29 ноября рядом с общежитие был обнаружен его труп. При этом следов борьбы в его комнате обнаружено не было. А до гибели он находился в комнате один.
Сейчас полиция выясняет причины смерти студента. По предварительным данным, он не имел конфликтов и проблем с учебой.
В 2018 году молодой человек выиграл этап конкурса «Ученик года» в Челябинской области, также его номинировали на премию президента России.
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Сейчас полиция выясняет причины смерти студента. По предварительным данным, он не имел конфликтов и проблем с учебой.
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Элина Позднякова