В Петербурге в съемной квартире нашли тело женщины в ящике под кроватью

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В съемной квартире на проспекте Космонавтов в Петербурге обнаружили труп девушки. Об инциденте сообщается 78.ru.
Тело с гнилостными изменениями 28-летней гражданки Узбекистана, которая полмесяца назад сняла квартиру с 23-летним возлюбленным, обнаружили в ящике кровати. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно, ее нашли уже по запаху.
Подозреваемый в страшном убийстве покинул Россию еще 12 октября и направился из Пулково в столицу Турции. Мужчина объявлен в розыск.
На место была направлена следственно-оперативная группа. Тело девушки доставили в морг для установления причины смерти.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Омска убил свою беременную девушку, когда она пожаловалась на неработающую музыкальную колонку. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Подозреваемый в страшном убийстве покинул Россию еще 12 октября и направился из Пулково в столицу Турции. Мужчина объявлен в розыск.
Ранее «Радио 1» сообщало, что житель Омска убил свою беременную девушку, когда она пожаловалась на неработающую музыкальную колонку. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак