«Теневого» банкира Магина объявили в федеральный розыск

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Министерство внутренних дел объявило в розыск главу одной из крупнейших в России ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, сообщает «РБК».
По информации следствия, Магин стоял у истоков схемы «Ландромат» (крупнейший в Европе канал по отмыванию денег).
В 2016 году Пресненский суд Москвы назначил Магину и его подельнику по 8,5 лет колонии. Обвинительная сторона заявила, что Магин обналичил и вывел за границу более 122 миллиардов рублей.
В 2019 году вышел из исправительной колонии. Известно, что сейчас он проживает в Израиле.
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«До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
В 2019 году вышел из исправительной колонии. Известно, что сейчас он проживает в Израиле.
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Евгения Парфентьева