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«Теневого» банкира Магина объявили в федеральный розыск

МВД объявило в розыск «теневого» банкира Сергея Магина
15 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/shadrin_andrey

Министерство внутренних дел объявило в розыск главу одной из крупнейших в России ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, сообщает «РБК».
По информации следствия, Магин стоял у истоков схемы «Ландромат» (крупнейший в Европе канал по отмыванию денег).

«До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.


В 2016 году Пресненский суд Москвы назначил Магину и его подельнику по 8,5 лет колонии. Обвинительная сторона заявила, что Магин обналичил и вывел за границу более 122 миллиардов рублей.

В 2019 году вышел из исправительной колонии. Известно, что сейчас он проживает в Израиле.

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#деньги
#мошенничество
#мвд
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На Крымском мосту приостановили движения машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
15 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», - прокомментировали ситуацию в сообщении. 

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские системы ПВО сбили ещё одну украинскую ракету в районе Крымского моста. Уточняется, что ракету сбили в 500 метрах от пробки, которая стоит на закрытом Крымском мосту. Над мостом выпущена дымовая завеса, пострадавших нет.

После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ не останутся без ответа. Она также уточнила, что такие действия Украины должны показать мировому сообществу истинную сущность киевских властей.

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#крым
#мост
#транспорт
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В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва в Махачкале
В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 22:16

Фото: iStock/peterscode

В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы региона.
«По оперативной информации на 21.30 (мск), в результате взрыва число погибших осталось прежним – 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек», - прокомментировали ситуацию представители региона. 

Напомним, 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

При этом, на месте разрушенной АЗС в Махачкале начали дымиться руины. Внезапно, руины задымились настолько сильно, что полицейские вызвали пожарных.

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#дагестан
#пострадавшие
#взрыв
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Вдову Градского Марину Коташенко ограбили
15 августа 2023, 21:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Вдову народного артиста России, певца Александра Градского Марину Коташенко ограбили. Она написала заявление в полицию. Об этом телеграм-канал 112.
По словам пострадавшей, в ее дом ворвались и вынесли из него посуду, стулья и проектор. Оценить ущерб Коташенко не может.

По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее 42-летний сын покойного мэтра Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками. 

Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.

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#кража
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#имущество
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#актриса
#ущерб
#сын
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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают за изнасилование подростка
В Волгоградской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за изнасилование подростка
15 августа 2023, 21:05

Фото: iStock/juriskraulis

В хуторе Новоаннинском Волгоградской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 36-летний Алексей Хлебников вернулся в родной хутор этим летом, и сейчас его разыскивают по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее Хлебников был судим за убийство и угон автомобиля. В последний раз его приговорили к 11 годам лишения свободы, однако, он поступил на службу в «Вагнер».

Заявление в полицию написали родственники потерпевшей, сейчас подозреваемого разыскивают.

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#подросток
#изнасилование
#военные
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В Ленобласти вспыхнул крупный пожар
МЧС: Пожар под Петербургом возник из-за трансформатора
15 августа 2023, 20:47

Фото: iStock/Distortion Media

В деревне Новосергеевка Ленинградской области вспыхнул крупный пожар, сообщили на официальном сайте МЧС по региону.
Столб дыма, поднявшийся от полыхающей территории, был настолько крупным, что его удалось разглядеть жителям всех районов Санкт-Петербурга.

Администрация Заневского городского поселения рассказала «Осторожно, новости», что огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции между Янино и Новосергиевкой. Трансформатор установили только сегодня, и он не выдержал нагрузки.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные. 

Напомним, лесной пожар случился в турецкой Анталье рядом с курортными областями. Причина пожара выясняется. Огонь затронул 1,5 гектара леса. Пожар удалось локализовать.

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#пожар
#мчс
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МЧС Дагестана опровергло сообщения о повторном вызове пожарных на место взрыва
15 августа 2023, 20:40

Фото: iStock/VEX Collective

МЧС Дагестана опровергло информацию о том, что на место разрушенной АЗС в Махачкале едут пожарные из-за задымления руин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамила Газимагомедова.
Ранее в СК РФ сообщили, что нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками может быть одной из причин взрыва в Махачкале. В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.

По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале. 

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В детском саду Уфы открыли стрельбу
«Честно говоря»: Подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы
15 августа 2023, 20:35

Фото: iStock/A_N

Подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы, сообщает Telegram-канал «Честно говоря».
Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.

Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.

Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется, подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее абсолютно обнаженный мужчина проник на территорию детского сада в Астрахани. Неадекватного мужчину попытались задержать очевидцы, но ​ему удалось от них сбежать. Россиянин сломал забор и беспрепятственно проник на территорию детского сада, где в тот момент находились дети.

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#детский сад
#стрельба
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В Махачкале может снова рвануть
Руины АЗС в Махачкале начали дымиться, есть вероятность нового взрыва
15 августа 2023, 20:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

На месте разрушенной АЗС в Махачкале начали дымиться руины, сообщает Telegram-канал SHOT.
Внезапно, руины задымились настолько сильно, что полицейские вызвали пожарных.

Прямо сейчас людей отводят на более безопасное расстояние от эпицентра. Воздух наполнен едким дымом, запах химии намного сильнее, чем сегодня утром, дышать практически невозможно.

17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Среди погибших трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

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#взрыв
#дагестан
#азс
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Отец пырнул сына-подростка ножом во время совместного распития пива
В Приморском крае отец ударил несовершеннолетнего сына ножом во время совместного распития пива
15 августа 2023, 19:53

Фото: iStock/showcake

В Михайловском районе Приморского края 44-летний мужчина пырнул своего несовершеннолетнего сына ножом, когда те вместе распивали пиво, сообщает Telegram-канал.
По информации СМИ, отец решил угостить сына пенным напитком, однако, во время посиделок у них завязалась ссора, в результате которой отец пырнул 17-летнего парня ножом в живот.

Подростка экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него повреждение тощей и слепой кишки и брыжейки большого сальника. Сейчас за жизнь парня борются врачи.

Выяснилось, что отец пострадавшего уже был судим за наркотики и угон машины. Его задержали, готовится возбуждение уголовного дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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Подмосковье ищет медработников