Tengrinews: Количество жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 35 человек

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Число погибших горняков в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 35 человек, передает корреспондент портала Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
«На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров. В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей», — говорится в сообщении министерства.Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.
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