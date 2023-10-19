Тепло вернулось в школу и жилые дома Каширы

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова
В школу №4 Каширы вернулось отопление. Ученики и учителя пришли в тёплые классы, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов.
«Продолжительность учебных занятий теперь составляет 45 минут, проконтролировал это лично. Также после завершения аварийно-восстановительных работ, которое проводило МУП «Теплосеть», запущено отопление и в жилые дома в микрорайоне Кашира-2», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что в Кашире наблюдались перебои в подаче горячей и холодной воды. Сейчас управляющие компании продолжают пуско-наладку на внутридомовых системах. По словам Шувалова, он держит ситуацию с отоплением и горячей водой на контроле.
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Лора Луганская