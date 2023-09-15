«Терминатор из будущего»: Голый мужчина прибежал к ресторану в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске возле ресторана «Карафуто» очевидцы заметили голого мужчину. Соответствующее видео публикует Телеграм-канал «Сахалин ДТП/ЧП».
«Видимо «Судный день» уже близко, учитывая количество подобных случаев за последнее время на Сахалине», — отмечается в публикации.
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