Террорист Брейвик подал иск против норвежских властей из-за чувства одиночества

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Осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал на Норвегию в суд из-за чувства одиночества, преследующего его в тюрьме. Об этом пишет Reuters.
«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже одиннадцать лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — цитирует издание слова адвоката Брейвика.
Он рассказал, что в 2022 году заключенный был переведен в другую тюрьму, однако условия содержания так и не улучшились. Осужденный утверждает, что отсутствие общения с другими людьми нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, так как согласно документу никто не должен подвергаться в тюрьме негуманному и унижающему обращению.
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