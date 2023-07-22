Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа

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Тещу президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — задержали после того, как суд отклонил ее апелляцию по вопросу подделки документов в ходе покупке земельного участка. Об этом пишет РИА Новости.
Тещу южнокорейского президента признали виновной в изготовлении поддельных банковских справок, за счет которых ей удалось внести на счет около $27 млн. В виду тяжести преступления, приговор был оставлен в силе, во время его оглашения Чхве Ын Сун лишилась сознания.
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