The Sun: Рейс EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар

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Рейс авиакомпании EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар, об этом сообщает The Sun.
Airbus A320 авиакомпании EasyJet совершить полет из Амстердама в Манчестер. Однако, ожидающие приглашение на посадку люди продолжали смотреть на всё увеличивающееся время вылета на электронном табло.
Авиакомпания извинилась перед пассажирами и предоставила им ваучер на питание в размере 3,9 фунта (462 рубля).
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«В конце концов пилот вышел и сказал нам, что в кабине его укусил комар, поэтому он хочет провести глубокую очистку всего самолета на случай, если насекомых окажется больше», - рассказала изданию пассажирка.
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Евгения Парфентьева