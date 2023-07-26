The Thaiger: Мужчина надел стальное кольцо на половой орган и не смог его снять

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В Тайланде швейцарец по имени Урс надел на пенис стальное кольцо и не смог его снять. Об этом пишет The Thaiger.
Швейцарец не рассказал, зачем надел на пенис металлический пенис. По мнению спасателей, Урс таким образом хотел разнообразить свою сексуальную жизнь.
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