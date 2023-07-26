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The Thaiger: Мужчина надел стальное кольцо на половой орган и не смог его снять

The Thaiger: В Таиланде мужчина надел стальное кольцо на пенис и не смог его снять
26 июля 2023, 06:23

Фото: iStock/Korrawin

В Тайланде швейцарец по имени Урс надел на пенис стальное кольцо и не смог его снять. Об этом пишет The Thaiger.

52-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на боль. Врачам пришлось использовать инструмент для резки металла, чтобы разрезать кольцо диаметром около шесть сантиметров. В ходе двухчасовой операции кольцо удалось аккуратно разрезать и снять его с полового органа.

Швейцарец не рассказал, зачем надел на пенис металлический пенис. По мнению спасателей, Урс таким образом хотел разнообразить свою сексуальную жизнь.

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#Тайланд
#пенис
#кольцо
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В Краснодарском крае горит склад винзавода
МЧС: 900 квадратных метров склада винзавода горит в Краснодарском крае
26 июля 2023, 07:29

Фото: iStock/Distortion Media

В Краснодарском крае загорелся склад винзавода, сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе винзавода в Краснодарском крае. Горит склад готовой продукции в Темрюкском районе. Площадь тушения составляет 900 квадратных метров», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

В МЧС отметили, что огонь очень быстро распространился по этажам здания из-за высокой горючести содержимого. В тушении пожара задействованы 65 специалистов и 17 единиц техники.  

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.  

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#Краснодарский край
#Винзавод
#Пожар
#МЧС
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Десятилетний сын военного отбился от рецидивиста с ножом
В Новосибирске сын участника СВО самостоятельно отбился от взрослого мужчины с ножом
26 июля 2023, 07:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Новосибирске предъявили обвинение 40-летнему рецидивисту, который напал с ножом на школьника, пишет NGS.RU.
7 апреля 2023 года 10-летний мальчик прогуливался с друзьями возле школы. В какой-то момент они заметили, что за ними внимательно наблюдает взрослый мужчина. Он подошел к компании друзей, повалил одного из них на землю и замахнулся ножом. Однако, преступник, видимо, не ожидал, что десятилетний мальчик окажет ему сопротивление.  

Мальчик схватил палку, начал бить ей мужчину, и пинать его ногами. Когда преступник, в шоке, отшатнулся, то мальчик улучил момент, вскочил и побежал обратно в школу.  

Ребенок рассказал обо всем матери, которая и написала заявление в полицию. Позже выяснилось, что отец храброго мальчика сейчас служит на СВО.  

Силовики схватили 40-летнего местного жителя, который, по словам автора статьи, полжизни провел в местах лишения свободы. На него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой».  

Следующее заседание суда назначено на 10 августа. 

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#Новосибирск
#Школьник
#Рецидивист
#СВО
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На Сахалине уборщица пойдет под суд за кражу двух млн со счета школы
На Сахалине бухгалтер-уборщица пойдет под суд за кражу двух млн со счета школы
26 июля 2023, 06:48

Фото: iStock/Zolnierek

В Южно-Сахалинске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера средней общеобразовательной школы. Об этом пишет RG.RU.
40-летнюю женщину, работающую в школе с 2016 года, обвиняют в краже более 2 млн. руб. со счета образовательного учреждения. Согласно проведенной в 2021 году проверке, ранее она была судима за имущественные преступления.

При этом директор школы оформила обвиняемую уборщицей фиктивно, хотя на деле она выполняла функции бухгалтера.

«Этим она воспользовалась в корыстных целях — стала похищать денежные средства с банковского лицевого счета организации, создавая ложные платежные поручения на приобретение моющих средств, хозяйственных товаров, строительных материалов, канцелярских принадлежностей», — цитирует издание сообщение областного УМВД.

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The Thaiger: Мужчина надел стальное кольцо на половой орган и не смог его снять

В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим

В Иркутсткой области два человека погибли в ДТП с тягачом

#Сахалин
#школа
#уборщица
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В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
Минздрав Приморья: четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
26 июля 2023, 06:08

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Приморском крае за последние две недели в медицинские учреждения обратились четыре ребенка с симптомами отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига, сообщили пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав региона. Трое из них продолжают лечение в больницах Владивостока, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«В последние две недели мы приняли четверых детей с признаками отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига. Одному из маленьких пациентов был проведен желудочный смыв и он был выписан для дальнейшего амбулаторного лечения. Трое других детей находятся в владивостокских больницах со средней степенью тяжести состояния», — отметили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе также подчеркнули, что такие вещества, попадая в организм, могут вызвать рвоту, общую интоксикацию и тяжелые повреждения. Попытки самостоятельно вызвать рвоту или промыть желудок могут привести к травмам дыхательных путей и попаданию яда в легкие.

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#дети
#отравления
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В Иркутсткой области два человека погибли в ДТП с тягачом
В Иркутской области пьяный водитель тягача устроил ДТП с двумя погибшими
26 июля 2023, 04:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Межмуниципальный отдел МВД РФ устанавливает обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ главного управления МВД РФ.
«Дорожный инцидент произошел сегодня около двух часов ночи на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1,725 км Аларского района вблизи кафе «Байкал», — цитирует издание сообщение ведомства.

В МВД уточнили, что 40-летний водитель тягача Sitrak столкнулся с автомобилем Haval Jolion, остановившимся на красный сигнал светофора. После этого Haval Jolion выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом.

В результате дорожного происшествия 60-летняя женщина-пассажир и водитель погибли. Согласно результатам экспертизы, водитель тягача был пьян.

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#Иркутская область
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#погибшие
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В Харьковской области повреждены промышленные объекты
УНИАН: В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты
26 июля 2023, 03:43

Фото: iStock/3sbworld

В Харьковской области получили повреждения промышленные объекты, на месте происшествия начался пожар. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Первомайский Николая Бакшеева.
«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — пишет агентство в Телеграм-канале.

Украинское издание «Зеркало недели» накануне сообщало о работе ПВО в этом регионе.

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#промышленные объекты
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Дочь социолога Кагарлицкого* сообщила об этапировании отца в Сыктывкар
26 июля 2023, 03:26

Фото: iStock/OlFedv

Дочь социолога Бориса Кагарлицкого* проинформировала об этапировании отца в Сыктывкар в связи с делом об оправдании терроризма. Она написала об этом на своей страничке в Twitter.
Она отметила, что следственные действия по данному делу завершились. Кагарлицкому* предъявляют обвинение по ч. 2 ст. 205 УК РФ.

«Его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения», — говорится в публикации.

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*признан иноагентом в России
#Кагарлицкий
#дочь
#терроризм
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Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета
Пассажир Turkish Airlines совершил суицид прямо на борту самолета
26 июля 2023, 01:23

Фото: iStock/Takosan

Один из пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Марракеш, совершил самоубийство на борту воздушного судна. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на авиакомпанию.
«Экипаж рейса TK619 обратил внимание на то, что один из пассажиров, зашедший в туалет вскоре после взлета, не возвращается долгое время. Дверь туалета была вскрыта, и пассажира извлекли оттуда, попытки оказать ему первую помощь не принесли результатов», — уточнили в пресс-службе Turkish Airlines.
Согласно официальному сообщению авиакомпании, в связи с произошедшим самолет был вынужден совершить посадку в столице Алжира. Врачи подтвердили смерть пассажира.

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#самолеты. самоубийства
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Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу из Porsche
Московская полиция ищет нарушителей, устроивших стрельбу на Porsche из травмата
26 июля 2023, 00:44

Фото: istock/ipopba

Бытовой спор с неизвестными, находившимися в автомобиле Porsche, привел к госпитализации одного мужчины, сообщили на сайте столичного главка МВД. Один из незнакомцев в машине выстрелил в него из травматического оружия. Теперь полиция ведет поиск преступников.
По информации от главка МВД, инцидент произошел в прошлое воскресенье, когда в полицию поступило сообщение о «выстрелах» на улице Родчельская. На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили мужчину с травмой головы, который был затем госпитализирован.

В настоящее время идет активный поиск злоумышленников, добавили в столичном главке МВД.

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