TI: Число погибших израильских военных достигло 189

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Число израильских военных, погибших в результате обострения конфликта между Палестиной и Израилем, достигло 189 человек, сообщает Times of Israel со ссылкой да данные Армии обороны Израиля.
«Армия обороны Израиля назвала имена еще 20 солдат, погибших в ходе боев с палестинскими террористами с субботы, в основном на границе с сектором Газа. Вместе с этими именами число убитых солдат достигло 189», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, по последним данным, число убитых среди гражданского населения с израильской стороны превысило 1200 человек. Несколько тысяч пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больницах.
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