Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС





Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.Напомним, ранее протестная акция в Тель-Авиве подошла к концу, в результате которой 18 участников были задержаны, а 10 полицейских получили травмы. Порядок был восстановлен полицией, и семь человек были задержаны для проведения допроса.Протест в Тель-Авиве завершился, ранены полицейскиеПесков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по УкраинеСтудент из Зимбабве рассказал, чем его удивили жители Санкт-Петербурга