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Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

30 июля 2023, 17:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает Air Info.
Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.

Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.


Напомним, ранее протестная акция в Тель-Авиве подошла к концу, в результате которой 18 участников были задержаны, а 10 полицейских получили травмы. Порядок был восстановлен полицией, и семь человек были задержаны для проведения допроса.

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В Китае тайфун «Доксури» нанёс провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн
30 июля 2023, 16:05

Фото:istockphoto/Francis Lavigne-Theriault

Тайфун «Доксури», обрушившийся на китайскую провинции Фуцзянь накануне, принёс убытков примерно на 3 млрд юаней ($425 млн).
Об этом пишет газета Global Times. Тайфун «Доксури» затронул 1,45 млн человек. Это привело к экономическим потерям. Властями организована экстренная эвакуация. Удалось переселить около 150 тысяч пострадавших местных жителей.
 
Обрушилось 90 домов, более 346 домов серьёзно повреждены. Тайфун уничтожил сельхозпосевы, затронул площадь в 10, 8 тысяч га и уничтожил, по предварительным оценкам, 456,6 га урожая.

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#китай
#эвакуация
#шторм
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Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата
30 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/DarthArt

Учительница русского языка задержана в Крыму за попытку поджога военкомата. В ее телефоне была найдена переписка с куратором. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 51-летняя учительница около семи часов вечера пришла к зданию комиссариата в Феодосии на Земской улице и бросила в здание коктейль Молотова. Бутылка с горючей смесью не долетела и разбилась.

Огонь не успел перейти на здание военкомата и практически сразу потух. Сообщается, что пострадавших нет. 

Женщину задержали сотрудники военкомата. Выяснилось, что она — педагог русского языка и литературы в одной из школ Феодосии. 

Напомним, ранее дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы.

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#пожар
#дрон
#здание
#сотрудники
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Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в центре Таганрога
30 июля 2023, 14:44

Фото: iStock/nixki

Пьяный мужчина заперся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям в центре Таганрога. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, неизвестный мужчина забежал в пивной магазин на Александровской и открыл стрельбу из окна, предварительно, из травматического оружия.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники силовых служб. Преступника задержали. На данный момент он находится в отделении полиции.

Напомним, ранее пять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском городе Сиэтл. Отмечается, что два человека находятся в критическом состоянии, остальные в стабильном. Одного пострадавшего отпустили после оказания помощи на месте, остальные были госпитализированы.

По предварительной информации, двое подозреваемых приехали на автомобиле и открыли огонь по толпе, которая собралась на парковке поздно вечером.

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#оружие
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В Калужской области останавливали поезд Москва – Анапа из-за поджога релейного шкафа
30 июля 2023, 14:26

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Диверсию совершил накануне примерно в 2 часа ночи неизвестный в Ферзиковском районе.
Shot пишет, что релейный шкаф облили горючим, дверцу отогнули и внутрь закинули бумагу. Обгоревшие клочки были обнаружены после поджога.
 
Последствия диверсии быстро устранили. Поезд Москва – Анапа отправился с задержкой меньше 10 минут.

Диверсант тщательно скрыл следы на месте преступления. Его поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность путей сообщения».

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#поезд
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#чп
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В Иркутской области из-за сильных дождей обвалился грунт кладбища
30 июля 2023, 13:58

Фото:istockphoto/MarianVejcik

Из-за ливней захоронения начало уносить в воду.
«Осторожно, Москва» пишет, что в начале июля из-за мощных ливней река Китой вышла из берегов. Жители заимки Якимовка обращались к властям с просьбами укрепит местное кладбище, которое стоит прямо на берегу реки. Но их игнорировали.
 
Накануне грунт обвалился, а кресты и памятники вместе с гробами стало уносить течением.
 
Прокуратура начала проверку. По данным ведомства, повреждены захоронения 1950-2000.
 
«Будет дана оценка исполнению земельного законодательства, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требованиям закона о погребении и похоронном деле», — сказано в прокурорском сообщении.
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#кладбище
#похороны
#дожди
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Человеческий череп нашли в лесу в Ленинградской области
30 июля 2023, 13:29

Фото: iStock/nantonov

Череп человека был найден в лесу в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает «Патрульный Петербург».
Отмечается, что в глубине леса рядом с поселком Сусанино мужчина обнаружил человеческий череп. Сотрудники полиции, которые прибыли на место произошедшего подтвердили данные.

Находка была направлена в морг для проведения экспертизы. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, ранее жительница Новой Москвы нашла часть человеческого черепа во время прогулки по лесу в районе деревни Елизарово в поселении Первомайском. Отмечается, что 51-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила о пугающей находке.

Экспертиза проводит проверку найденного фрагмента черепа. Уточняется, что после проведения необходимых исследований личность человека, которому принадлежал череп, будет установлена. 

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#лес
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Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге возросло до 22
30 июля 2023, 13:20

Фото: iStock/kieferpix

Число обратившихся в медицинские учреждения после взрыва украинской ракеты в Таганроге увеличилось до 22. Об этом сообщает замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что один из пострадавших при взрыве в Таганроге выписан из больницы. В состоянии средней тяжести находятся девять пациентов, один пострадавший в тяжелом состоянии, находится в послеоперационной палате.

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#ракета
#больницы
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В Татарстане из-за непогоды повреждены 26 детских лагерей
30 июля 2023, 13:11

Фото: iStock/naumoid

Министр по делам молодежи региона Ринат Садыков заявил, что из-за сильного ветра были повреждены 26 детских лагерей.
Отмечается, что в результате повреждений дети не пострадали. По словам Садыкова, с вечера вчерашнего дня последствия ликвидируются. 

Министр выступил с предложением повторно провести учения на действие работников и детей в детских лагерях во время ЧС.

Напомним, ранее со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с. Без света остались почти 100 тысяч человек.

Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома.

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В Приволжье из-за непогоды погибли десять человек
30 июля 2023, 12:57

Фото: iStock/izzzy71

Из-за прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек. Об этом сообщает МЧС.
Отмечается, что пострадали 76 человек.

Напомним, со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа, а именно Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республики, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей порывы ветра достигают 27 м/с. Без света остались почти 100 тысяч человек. Ураганный ветер повалил 550 деревьев, повреждения получили кровли 41 жилого дома и 7 социальных объектов.

Количество погибших из-за урагана в Марий Эл выросло до восьми, десять человек госпитализированы. Уточняется, что двое из десяти госпитализированных людей находятся в тяжелом состоянии.

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