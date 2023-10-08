TJP: Не менее 260 трупов нашли на юге в Израиле после фестиваля Nature Party

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Израильские волонтёры обнаружили в кибуце Реим, где проходил фестиваль под открытым небом, не менее 260 тел. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на волонтёрскую общественную организацию ЗАКА.
«По меньшей мере 260 тел были найдены в районе вечеринки в Реиме, где террористы ХАМАСА устроили резню», — цитирует издание слова представителя ЗАКА.
До тех пор, пока боевики палестинского движения ХАМАС не прибыли на праздник, погибшие танцевали и веселились. Предварительно, в участников мероприятия стреляли радикалы. Другая информация в настоящее время отсутствует.
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