Тлео без головы обнаружили под мостом в Хабаровске

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В районе Хабаровска был найден труп мужчины без головы, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.
Тело мужчины было обнаружено 30 июля под мостом одной из улиц.
В рамках возбужденного уголовного дела, были установлены лица, причастные к убийству мужчины. Преступниками оказались два местных жителя города. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, направлено ходатайство для их немедленного заключения под арест.
По какой причине мужчины жестоко расправились с жертвой, устанавливает следствие.
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В рамках возбужденного уголовного дела, были установлены лица, причастные к убийству мужчины. Преступниками оказались два местных жителя города. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, направлено ходатайство для их немедленного заключения под арест.
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Анастасия Крестьянова