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Тлео без головы обнаружили под мостом в Хабаровске

Обезглавленное тело мужчины нашли под мостом в Хабаровске
01 августа 2023, 08:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В районе Хабаровска был найден труп мужчины без головы, сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.
Тело мужчины было обнаружено 30 июля под мостом одной из улиц.

В рамках возбужденного уголовного дела, были установлены лица, причастные к убийству мужчины. Преступниками оказались два местных жителя города. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, направлено ходатайство для их немедленного заключения под арест.


По какой причине мужчины жестоко расправились с жертвой, устанавливает следствие.

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#следствие
#мужчины
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В Копейске женщина подожгла военкомат
Жительницу Копейска задержали при попытке поджечь военкомат в ночь на 1 августа
01 августа 2023, 08:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Копейске Челябинской области произошел пожар в здании городского военкомата, пишет издание URA.RU.
Поджог устроила 55-летняя женщина.  

Возгорание началось с помещения медицинской комиссии. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Серьезных повреждений здания военкомата нет, комиссариат продолжает работать в прежнем режиме. В ГУ МВД по региону ситуацию не комментировали. В настоящее время, правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, женщина задержана. 

Ранее сообщалось, что бросившую у военкомата коктейль Молотова учительницу из Феодосии проверят на предмет вербовки украинскими спецслужбами. 

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#мвд
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#поджог
#возгорание
#военкомат
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Собянин: Беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити»
Собянин: Несколько БПЛА сбиты при попытке пролета в Москву
01 августа 2023, 07:31

Фото: сайт Кремля

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью, несколько дронов были сбиты силами российской противовоздушной обороны. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам градоначальника, системы ПВО обнаружили и перехватили несколько летательных аппаратов. 

Одному из дронов удалось достигнуть здания «Москва-Сити». В результате попадания БПЛА в одну из башен строения, был поврежден фасад на 21 этаже. 

Собянин сообщил, что на место происшествия были направлены экстренные службы. 

Ранее, украинские дроны атаковали одно из строений Москва-Сити. Фасады двух офисных зданий оказались повреждены. 

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#москва
#бпла
#происшествия
#минобороны
#пво
#дроны
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Минобороны прокомментировало новую атаку БПЛА на Московский регион
01 августа 2023, 04:42

Фото: iStock/0

Минобороны России сообщили о пресечении попытки теракта киевского режима по объектам в Москве и Московской области.
Военное ведомство сообщило, что два беспилотника были сбиты средствами ПВО на территории Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья.

Еще один дрон оказался «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», потерял управление и упал на территории «Москва-Сити», заявляют в Минобороны. Этот дрон врезался в правительственную высотку в «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити».

Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.

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#минобороны рф
#бпла
#московский регион
#теракт
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Собянин сообщил о новом налёте беспилотников на Москву
01 августа 2023, 03:56

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Константин Михальчевский

Москва была атакована беспилотниками, один из них попал в башню в «Москва-Сити», сообщил мэр столицы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити»:

«Долетел до той же башни, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Информацию о сбитом средствами противововоздушной обороны беспилотнике в Московской области подтвердил и источник ТАСС в экстренных службах региона.  Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Ранее утром 1 августа жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщали о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.

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#сергей собянин
#москва
#беспилотник
#дрон
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Подмосковье стало мишенью для беспилотников
«112»: Жители Одинцово и Наро-Фоминска сообщают о беспилотниках и работе системы ПВО
01 августа 2023, 03:31

Фото: iStock/Naypong

Жители двух городов в Подмосковье — Одинцово и Наро-Фоминска — сообщили о беспилотниках и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал 112. Экстренные службы сообщают об одном сбитом силами ПВО беспилотнике.




Также «112» сообщил о новой атаке БПЛА на «Москва-Сити». Беспилотник врезался в одну из башен.



Очевидцы сообщают о взрывах в небе и над подмосковным городом Кубинкой. Предварительно, сработала система ПВО. Информации о разрушениях на земле и пострадавших в данный момент нет. Было слышно минимум три взрыва.

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#беспилотник
#бпла
#москва
#подмосковье
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В Питере мужчина протаранил ворота военкомата и поджег его
Жителя Петербурга подозревают в поджоге военкомата
31 июля 2023, 22:47

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге мужчину подозревают в поджоге военкомата, сообщает 78.RU.
Подозреваемый поджёг входные двери военкомата, затем сел в свой автомобиль и снес арочные ворота.  

Возгорание оперативно ликвидировали, пострадал один квадратный метр площади. К счастью, никто из находившихся внутри людей не получил травмы.  

Мужчину, которого подозревают в преступлении, задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас с ним работают следователи.

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#санкт-петербург
#поджог
#полиция
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Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе своего дома
В Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе дома
31 июля 2023, 21:50

Фото: iStock/Motortion

В городе Сальск Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе дома, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Трагедия произошла 29 июля во дворе домовладения города Сальска. По информации следствия, ребенок остался без присмотра взрослых, упал в наполненный водой бассейн и захлебнулся. Его бездыханное тело обнаружили родители.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

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#бассейн
#ребёнок
#смерть
#уголовное дело
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Телефонные мошенники заставили женщину поджечь военкомат, чтобы на нее не взяли кредит
В Можайске женщина подожгла военкомат, чтобы на нее не взяли кредит
31 июля 2023, 21:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Телефонные мошенники убедили жительницу Можайска поджечь военкомат, чтобы на нее не взяли кредит, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, мошенники позвонили жертве сегодня утром, представились сотрудниками банка и заявили, что прямо сейчас в здании военкомата находится человек, который пытается взять кредит на ее имя. При этом, телефонные террористы предложили женщине странный вариант – окна здания необходимо облить жидкостью для розжига, чтобы выкурить из него кредитного мошенника.

Здание военкомата было оперативно потушено сотрудниками.  

Поджигательницу задержали. На нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

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#можайск
#мошенники
#поджог
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В Москве судят няню, ребенок которой выпал из окна и погиб
Московской няне, ребенок которой выпал из окна и погиб, утвердили приговор
31 июля 2023, 21:21

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве вынесли обвинение няне, ребенок который выпал из окна многоэтажного дома и погиб, сообщили в столичной прокуратуре.
Напомним, трагедия произошла 8 июня. Как установило следствие, 51-летняя няня находилась в квартире с трехлетним ребенком. Женщина отвлеклась, тогда мальчик вышел на балкон и вывалился из окна с высоты седьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.  

Женщину обвинили по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности». Свою вину она полностью признала.  

Дело няни передано в Нагатинский районный суд.

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#смерть
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