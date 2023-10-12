«Только наггетсы и картошка фри?»: Украинцы учинили скандал в британском отеле

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Украинские беженцы учинили скандал в люксовом отеле Великобритании, сообщает Daily Mail.
«Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещенные там, высказали свое недовольство «ужасными» условиями, в которых им пришлось жить», - прокомментировали ситуацию в издании.
По информации СМИ, скандалисты жаловались на то, что в здании полно паразитов, а кормят их только наггетсами и картошкой фри.
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Евгения Парфентьева