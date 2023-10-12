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«Только наггетсы и картошка фри?»: Украинцы учинили скандал в британском отеле

Украинцы устроили скандал в люксовом отеле Strathspey в Британии
12 октября 2023, 19:49
Фото: iStock/lekcej

Фото: iStock/lekcej

Украинские беженцы учинили скандал в люксовом отеле Великобритании, сообщает Daily Mail.
«Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещенные там, высказали свое недовольство «ужасными» условиями, в которых им пришлось жить», - прокомментировали ситуацию в издании.

По информации СМИ, скандалисты жаловались на то, что в здании полно паразитов, а кормят их только наггетсами и картошкой фри.


В результате жалоб от украинцев, работы лишился менеджер отеля Strathspey. Он заявил, что увольнение было несправедливым и попытался судиться, однако, его иск был отклонен.

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Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»
12 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина, который до смерти забил мужчину у ТЦ «Афимолл сити», сообщает Telegram-канал SHOT.
Сорокин пробудет в СИЗО до 11 декабря 2023 года.

Напомним, 10 октября возле ТЦ «Афимолл сити» мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого. Позже полиция задержала 20-летнего уроженца Кемеровской области Кирилла Сорокина. Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.

Как выяснилось во время заседания суда, молодой человек потерял свой паспорт на месте преступления, когда склонился над жертвой для нанесения ударов.

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#сизо
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В Москве администратор «Пятёрочки» угрожал клиенту ножом, а затем плюнул в него
12 октября 2023, 21:03

Фото: iStock/Shutter2U

В столичной «Пятёрочке» администратор угрожал клиенту ножом, кадры происшествия публикует Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел 10 октября в районе Зябликово. 

Между покупателем и администратором произошел конфликт, в результате которого сотрудник решил продемонстрировать силу, достав из кармана раскладной нож. Именно этот момент попал на камеру.

Отмечается, что позже мужчины удалились в слепую зону, где администратор еще и плюнул в покупателя. 

В Mash подчеркнули, что 35-летний сотрудник магазина ведет себя так не только с клиентами, но и с коллегами.

Представители «Пятёрочки» инцидент пока никак не прокомментировали.

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Пассажирка самолёта, экстренно севшего в Волгограде, скончалась до прибытия медиков
Пассажирка рейса Москва-Сочи, севшего в Волгограде, умерла до прибытия врачей
12 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пассажирка самолёта, экстренно приземлившегося в аэропорту Волгограда, скончалась до прибытия медицинских работников. Об этом РИА Новости сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Уточняется, что самолёт, следовавший по маршруту Москва-Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда вечером, 12 октября. Причиной этому стало ухудшившееся самочувствие пассажирки.

Однако дождаться врачей она не смогла и скончалась на месте. Прибывшие в аэропорт медицинские работники констатировали смерть пассажирки.

Также уточняется, что помощь 60-летней женщине начали оказывать ещё бортпроводники до посадки самолёта, но это не принесло нужного результата.

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Сын Пригожина сдал наградное оружие отца в полицию
12 октября 2023, 20:31

Фото: РИА Новости/ Елена Копылова

Павел Пригожин, сын покойного главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сдал наградное оружие отца в полицию, сообщает «Фонтанке».
По информации СМИ, Пригожину-младшему захотелось сдать памятное отцовское оружие в полицию на хранение. Правоохранителям он принес два Glock 17 без магазина и патронов, а также пистолет Beretta 92 с двумя магазинами и 30 патронами.

Однако, оружие у мужчины не приняли, поскольку оборотом оружия в России занимается отделение Росгвардии. 

Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Все находившиеся на борту, включая самого Пригожина, трагически погибли. 

29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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У крымского побережья выловили труп, предположительно, участника украинской ДРГ
12 октября 2023, 20:18

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Труп мужчины в гидрокостюме выловили из моря на берегу Крыма, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, труп нашли в море у себя Межводное 12 октября около 16:00.

Предположительно, погибший - один из участников украинской ДРГ, которая попытался высадить у берегов Крыма 4 октября. При осмотре тела в районе переносицы было обнаружено пулевое ранение. Вероятно, он погиб при перестрелке. 

Первый труп всплыл на следующий день после неудачной высадки, 5 октября. Его обнаружили  в районе бухты балки Ожиная в Черноморском районе. Он также был одет в гидрокостюм, при себе у погибшего имелись два автоматных магазина калибра 5,45 мм, GPS-навигатор и радио. 

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«Мы не остановимся»: в Польше снесли очередной памятник советским солдатам
В Польше за прошедшие 16 месяцев снесли 38 памятников советским воинам
12 октября 2023, 19:06

Фото: iStock/Velishchuk

За прошедшие 16 месяцев в Польше было уничтожено порядка 40 памятников советским военным. Об этом сообщил директор института национальной памяти страны Кароль Навроцкий.
В четверг, 12 октября, был снесён ещё один памятник в Любнице. Процесс разрушения транслировался по телеканалам польского телевидения. По словам главы районной администрации Анны Грайко, на месте снесённого памятника появится новый, посвящённый памяти жертвам нацизма и коммунизма.

Навроцкий раскритиковал уничтоженный памятник советским воинам, которые освобождали Польшу от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, этот монумент возвели польские коммунисты в честь тех, кто «убивал и насиловал, уничтожал польское население». 

Он отметил, что за 16 месяцев было уничтожено уже 38 памятников. Но в планах у правительства снести все «пропагандистские объекты» во всех населённых пунктах Польши.

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В больнице Екатеринбурга скончалась полуторагодовалая девочка, родители винят врачей
Полуторагодовалая девочка скончалась в больнице Екатеринбурга от болезни сердца
12 октября 2023, 19:04

Фото: iStock/globalmoments

В детской больнице Екатеринбурга полуторагодовалая девочка умерла от болезни сердца, сообщает E1.RU.
Семья погибшей девочки жила в Нижнем Тагиле. 2 мая 2023 года родители привели девочку на прием в детскую поликлинику, где после ЭКГ у нее обнаружили признаки гипоксии миокарда. 

В начале сентября со здоровьем у малышки стало совсем плохо. Она потеряла аппетит и начала кряхтеть при дыхании. В ночь на 5 сентября скорая помощь отвезла ее в больницу Нижнего Тагила, откуда девочку срочно госпитализировали в ОДКБ с диагнозом «острый миокардит».

В больнице маленькая пациентка провела практически месяц. Состояние ее то ухудшалось, то, наоборот, возвращалось к кризисному. Во время очередного приступа, который произошел 3 октября, врачам не удалось реанимировать девочку.

Родители считают, что в ее смерти виноваты врачи, которые не смогли вовремя диагностировать болезнь и назначить ей необходимое лечение.

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Ливан выпустил три ракеты в сторону Израиля
Al-Mayadeen: Ливан выпустил три ракеты в сторону Израиля
12 октября 2023, 18:27

Фото: iStock/Alexyz3d

Три ракеты были выпущены из Ливана в сторону Израиля. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.
«Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины (Израиля - ред.)», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах». Во время столкновений у границы с Ливаном силами Тель-Авива были убиты несколько человек, еще один вернулся обратно в Ливан. При этом масштабной эскалации не произошло.

При этом мэр израильского города Сдерот Алон Давиди объявил о начале эвакуации мирных жителей. Он обратился к военным с просьбой обеспечить безопасный выезд граждан за городскую черту.

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Журналиста Невзорова* снова оштрафовали
Журналиста Невзорова* оштрафовали за отсутствие отчёта для Минюста РФ
12 октября 2023, 17:52

Фото: iStock/Zolnierek

Журналиста Александра Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Уточняется, что административный штраф журналист получил из-за отсутствия отчёта, который физические лица, признанные иноагентами, должны один раз в полгода предоставлять в ведомство. 

Ранее Невзорова* уже штрафовали за нарушения требований Минюста. Последний раз, в конце июля, ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в соцсетях о деятельности иноагента. 

После этого, в августе, Невзорову* назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за ролик в его YouTube-канале, который влечёт за собой возбуждение ненависти или вражды.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Достижения.рф