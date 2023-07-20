Топ-менеджер «Ростелекома» Калинин насмерть разбился на мотоцикле в Москве

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Топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин, катаясь на байке, попал в смертельное ДТП на Рублёво-Успенском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Он был экстренно направлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Он скончался в реанимации. Уточняется, что у Калинина диагностированы множественные переломы и травмы, которые были не совместимы с жизнью.
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