Тополь размазал россиянку по асфальту

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В Алтайском крае тополь упал на женщину, в результате чего россиянка погибла, об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
«Сегодня днем в поселке Черницкий города Барнаула Алтайского края на передвигающуюся на велосипеде женщину упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», - прокомментировала ситуацию Антошкина.
В настоящий момент региональные Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту этой трагедии.
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