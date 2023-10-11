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Тополь размазал россиянку по асфальту

Жительница Алтая погибла в результате падения дерева
11 октября 2023, 17:40
Фото: iStock/aga7ta

Фото: iStock/aga7ta

В Алтайском крае тополь упал на женщину, в результате чего россиянка погибла, об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
«Сегодня днем в поселке Черницкий города Барнаула Алтайского края на передвигающуюся на велосипеде женщину упало дерево. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», - прокомментировала ситуацию Антошкина.

В настоящий момент региональные Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту этой трагедии.


Сегодня стало известно, что травматологи Можайской больницы буквально по частям собрали бедренную кость пациента, на которого упал ствол дерева и раздробил ему ногу. Команда врачей успешно провела операцию. Функция ноги полностью восстановлена, мужчину готовят к выписке.

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#следственный комитет
#прокуратура
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#погибший
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Музей транспорта Москвы: В аварию на «Печатниках» попала не наша «Яуза»
11 октября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Nastco

PR-директор музея транспорта Москвы Дарья Хасанова сообщила, что попавшая сегодня в аварию на станции метро «Печатники» поезд «Яуза» не является их экспонатом.
«Это не наш экспонат. Наш экспонат сейчас находится на последней стадии реставрации, он стоит в ВРК «Выхино». Это Яуза, которая будет представлена у нас на подземном уровне экспозиции. Это точно не музейный экспонат, по крайней мере не Музея транспорта Москвы», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Хасанова.

Ранее сообщалось, что причиной столкновения поездов в московском метрополитене стало неверно принятое машинистом второго состава решение. Так, машинист состава, который столкнулся со стоящим на станции «Печатники» поездом, неправильно поступил при решении об отключении вручную системы регулирования скорости поезда, следующего без пассажиров.

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#метро
#поезда
#авария
#музей
#происшествие
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Российский корреспондент Каримова попала под обстрел в Ашкелоне
11 октября 2023, 16:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова попала под обстрел ХАМАС в израильском городе Ашкелоне.
Она отметила, что всё случилось во время её похода в магазин.

«Я попала под обстрел. Только вышла, застало в магазине. Электричество вырубили. Нет в двух районах точно», — приводит «Газета.Ru» слова журналистки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в рамках в рамках пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы он инициировал прекращение огня между Палестиной и Израилем.

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#израиль
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#происшествие
#хамас
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В Омске пенсионер зарубил бывшего зятя топором
Житель Омска зарубил бывшего зятя топором за непрекращающиеся дебоши
11 октября 2023, 14:19

Фото: iStock/FOTOKITA

Житель Омска зарубил топором бывшего зятя, который три года после развода не прекращал наведываться в дом к экс-супруге и устраивать там дебоши, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации следствия, кровавая расправа произошла 9 октября. 

54-летний бывший муж дочери 69-летнего мужчины в очередной раз пришёл в их частный дом, где начал бить палкой стекла и дебоширить. Пенсионер не выдержал, схватил топор и нанёс им удар по голове хулигана. От полученных травм бывший зять скончался на месте происшествия. 

Отмечается, что подобные налёты на жилище погибший устраивал регулярно, на протяжении всех трех лет с момент развода с дочерью подозреваемого.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

С места преступления был изъят топор, следственные действия продолжаются.

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ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Уральской стали»
11 октября 2023, 14:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В отношении компании «Уральская сталь» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Уточняется, что в период с конца прошлого года до настоящего момента компания «Уральская сталь» повысила цена на стальную заготовку более чем на 40%. При этом себестоимость продукции изменилась незначительно. 

В связи с этим ФАС возбудила дело по факту нарушения антимонопольного законодательства. Компании грозит штраф, если вина будет установлена.

Ранее сообщалось, что ФАС после проведения ряда проверок возбудила уголовные дела в отношении независимых АЗС в связи с завышением цен на топливо. 

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Россиян насмерть отравил семью из четырех человек средством от тараканов
Житель Владимирской области отравил родственников средством от тараканов
11 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/JosefePhotography

Во Владимирской области погибла семья из четырех человек, после того как родственник передал им средство от тараканов, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, тела матери, отца и двух малолетних сыновей обнаружили 20 сентября в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Следов насильственной смерти на погибших обнаружено не было.

Позже выяснилось, что родственник жены, который работает на сельскохозяйственного предприятия, передал семье средство, которое должно было помочь им избавиться от наводнивших квартиру тараканов. 

Однако, хранить этот пестицид в жилых помещениях строго запрещено. В результате, все четверо погибли от отравления летучим водородным соединением фосфора.

Мужчину, который передал семье яд, задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Специалисты раскрыли причину столкновения поездов в метро Москвы
Причиной аварии в метро Москвы стало неверно принятое машинистом решение
11 октября 2023, 13:29

Фото: iStock/hank5

Причиной столкновения поездов в московском метрополитене стало неверно принятое машинистом второго состава решение. Об этом сообщили в руководстве Московского метро.
Машинист состава, который столкнулся со стоящим на станции «Печатники» поездом, неправильно поступил при решении об отключении вручную системы регулирования скорости поезда, следующего без пассажиров. 

Машинист полностью признал свою вину.

Уточняется, что он имеет более чем 20-летний стаж вождения, является машинистом-инструктором. До нынешней должности был главным ревизором метрополитена.

Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Машинист, который признал свою вину в аварии, находится в больнице.

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#метро
#москва
#авария
#столкновение
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Пострадавшим машинистом оказался главный ревизор по безопасности метро в Москве
11 октября 2023, 13:17

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

Пострадавшим машинистом во время столкновения поездов оказался главный ревизор по безопасности московского метрополитена Николай Козлов, именно он управлял составом, который выехал из тупика и врезался в поезд, стоящий на станции. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

51-летний Николай Козлов обладает идеальной репутацией на работе и работает в подземке уже много лет. Именно он стал управлять тем поездом, так как является почетным машинистом ретро-поездов московского метро.

По предварительным данным, состав «Яуза» перегонялся в музей метро в депо «Измайлово», так как уже был выведен из эксплуатации. В результате аварии Козлов получил несколько травм, его уже доставили в больницу. 

Предварительно, причиной инцидента называют отказ тормозов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#музей
#метро
#поезд
#аварии
#станции
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Прокуратура взяла под контроль инцидент с поездами на станции «Печатники»
11 октября 2023, 13:10

Фото: istockphoto.com/Artem Cherednik

Прокуратура Московского метрополитена взяла под контроль выяснение обстоятельств происшествия с наездом поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии.
«Предварительно, утром на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. На месте находится заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко», – приводит АГН «Москва» текст материала пресс-службы столичной прокуратуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале рассказал, что уже в скором времени после проведения необходимых работ движение на Люблинско-Дмитровской линии после происшествия с наездом поездов будет восстановлено.

«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов», — приводит utro.ru сообщение Собянина.

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#москва
#метро
#поезд
#сергей собянин
#происшествия
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Два жителя Петербурга были искусаны женщинами
11 октября 2023, 12:53

Фото: istockphoto/Marina Demeshko

Двое жителей Санкт-Петербурга обратились к медикам и в полицию по поводу того, что их покусали женщины. Странное поветрие пришлось в Северной столице на минувшие сутки.
Сначала 58-летняя предпринимательница пожаловалась на неизвестную таксистку, которая подвозила ее из поселка Комарово в Петербург. В дороге женщины повздорили. В качестве последнего и решительного аргумента водительница сильно укусила бизнесвумен за левую руку, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В ночь на 11 октября за помощью к медикам обратился 46-летний мужчина. У него был диагностирован синяк на левом плече и ссадина на предплечье. Он объяснил, что дома его поцарапала и укусила жена. После осмотра пациент был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. В полицию укушенный решил не обращаться, а решить конфликт по-семейному.

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