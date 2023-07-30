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Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией

Трамп: с Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский
30 июля 2023, 04:57

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение о необходимости улучшения отношений с Россией, которая, по его словам, обладает большим количеством ядерного оружия, чем США, передает РИА Новости.

«СМИ негативно реагируют, когда я говорю о том, что хорошо знаком с ним (президентом РФ Владимиром Путиным) и что мы находили общий язык. Но это хорошо. У них ядерного оружия примерно столько же, может быть, немного больше, чем у нас. Можете ли вы представить это?» — высказался Трамп на встрече с приверженцами в штате Пенсильвания.
Также он отметил, что из-за ситуации на Украине США «оказались в очень нелепом и опасном положении». Трамп критиковал действующую американскую администрацию за то, что она выделяет на поддержку украинцев гораздо больше средств, чем Европа — до 200 миллиардов долларов.

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На Вашингтон обрушилась гроза с порывами ветра до ста километров в час
В Вашингтоне гроза с порывами ветра до 100 км/ч обесточила множество домов
30 июля 2023, 04:54

Фото: Istockphoto / Yury_Dmitrienko

Согласно метеорологической службе газеты Washington Post, Вашингтон подвергся сильной грозе, при которой скорость ветра достигала ста километров в час, что привело к массовым отключениям электричества и повреждению деревьев.
Уточняется, что порывы ветра были от 96,5 до 136,8 километров в час. Ураган привел к интенсивным дождям, свалил десятки деревьев, повредил здания и автомобили. Порядка 200 тысяч пользователей остались без электроэнергии. Пока не поступало информации о жертвах или пострадавших.

Метеорологи предполагают, что эта сильная гроза была вызвана несколькими днями интенсивной жары и высокой влажности, когда температура в американской столице достигала 37 градусов.

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#гроза
#автомобили
#температура
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Собянин сообщил о повреждении зданий Москва-Сити при атаке украинских БПЛА
Мэр Собянин: украинские беспилотники атаковали Москва-Сити, жертв и пострадавших нет
30 июля 2023, 04:35

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити.
«Украинские беспилотники провели атаку на город сегодня ночью. Фасады двух башен в Москва-Сити получили незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал», — сообщил он на своем канале в Телеграме.
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Число пострадавших от урагана в Марий Эл выросло до 22 человек
В Марий Эл при падении дерева во время урагана пострадали 22 человека, шестеро погибли
30 июля 2023, 02:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате урагана в республике Марий Эл, который привел к обрушению деревьев, двадцать два человека получили травмы, включая шесть смертельных случаев, заявил глава региона Юрий Зайцев.
Ранее отдел МЧС региона упомянул о 11 раненых и шести погибших, включая трех взрослых и трех детей, которые отдыхали с родителями в палатках у озера.

«В результате произошедшего стихийного бедствия множество деревьев было повалено в районе озер Таир и Яльчик. По текущим данным, у нас шесть погибших, среди которых трое детей. Общее число пострадавших составляет 22 человека», — отметил Зайцев в своем канале Telegram.
Согласно словам руководителя региона, инцидент произошел в палаточном лагере на территории необустроенного пляжа. В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, дороги на территорию очищены.

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#telegram
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На Казань обрушился мощный ураган
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши
29 июля 2023, 21:04

Фото: iStock/shadrin_andrey

Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. Об этом сообщает мэрия Казани.
Отмечается, что в эти выходные в городе ожидаются грозы, ливни и град.

Людей призвали быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости. Сообщается, что с одной из остановок общественного транспорта сорвало крышу, повалило несколько деревьев, а также фрагменты крыш снесло с нескольких домов.

Напомним, ранее в Сочи во время шторма погибла девушка. Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм. Девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую. Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.

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#ливень
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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене и организации терроризма
29 июля 2023, 20:17

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене и организации террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что постановление об избрании ареста Вячеславу Лутору было вынесено в субботу, 29 июля. Лутору вменяется госизмена и участие в организации, которая признана террористической.

Напомним, ранее во Владивостоке задержали мошенника, обвинявшего пенсионерок в госизмене. Правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путем выманенные деньги. Пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена». 

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#мошенники
#суд
#приговор
#террористы
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В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека
29 июля 2023, 19:55

Фото: iStock/Tertman

Три человека пострадали из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки общественного транспорта в Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.
Отмечается, что остановка общественного транспорта упала у садового товарищества «Дружба» в Кстовском муниципальном округе. Пострадавших троих человек госпитализировали.

На данный момент состояние пострадавших уточняется.

Напомним, ранее в Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек. Столкновение легкового автомобиля с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя. Отмечается, что трое пассажиров, из которых две девочки, были госпитализированы.

По информации ведомства, авария произошла на 108 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции сообщают, что автомобиль Mazda под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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#остановка
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#сотрудники
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#пострадавшие
#больница
#транспорт
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В Красноярском крае погиб десантник лесопожарного центра
29 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/VEX Collective

Десантник лесопожарного центра погиб во время тушения пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края.
Mash пишет, что 34-летний Рустам Наметов 27 июля отправился с коллегой набрать воды в ранцы. Когда они переходили через реку Тэтэрэ, мужчина упал. Его подхватило и унесло сильное течение.
 
Вещи Рустама обнаружили в 200 метрах от того места, где он пропал. Тело мужчины до сих пор не найдено.
 
Наземными поисками занимаются полицейские, с воздуха — подключили вертолёт.

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#пожар
#пожарные
#чп
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В Алтайском крае выросло число отравившихся в детском лагере
29 июля 2023, 19:08

Фото:istockphoto/Tatyana Khanko

Увеличилось количество людей, которые отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае.
Региональный Минздрав сообщает, что число отравившихся достигло 69 человек, среди них 67 детей, пишет ТАСС.
 
«В детском лагере, который расположен в Шебалинском районе республики, зафиксированы случаи гастроэнтерического заболевания у 67 детей и 2 взрослых», — заявили в Минздраве.
С 26 по 29 июля выявили 67 случаев отравления детей в возрасте от 7 до 17 лет. У них обнаружены признаки кишечной инфекции. Всего в лагере отдыхали 354 ребёнка.

У пострадавших зафиксирована лёгкая степень заболевания. Их изолировали с целью наблюдения в инфекционных отделениях районной больницы и в Центре по борьбе со СПИДом.

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#отравление
#алтай
#детские лагеря
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На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший
29 июля 2023, 18:57

Фото: iStock/TerryKelly

Яхта перевернулась во время шторма на Горьковском водохранилище, один человек погиб, передает региональное управление МЧС.
Отмечается, что трое человек были спасены. Судно перевернулось недалеко от пансионата «Буревестник».

По предварительной информации, причиной трагедии стал сильный ветер. На данный момент решается вопрос о буксировке пострадавшего судна.

Напомним, ранее тело погибшего из-за мощного шторма в Сочи мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте. По предварительной информации, погибшим оказался отдыхающий из Тверской области. На данный момент его личность устанавливается. Тело мужчины волной вынесло на камни, где его обнаружили туристы.

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