Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение о необходимости улучшения отношений с Россией, которая, по его словам, обладает большим количеством ядерного оружия, чем США, передает РИА Новости.
«СМИ негативно реагируют, когда я говорю о том, что хорошо знаком с ним (президентом РФ Владимиром Путиным) и что мы находили общий язык. Но это хорошо. У них ядерного оружия примерно столько же, может быть, немного больше, чем у нас. Можете ли вы представить это?» — высказался Трамп на встрече с приверженцами в штате Пенсильвания.Также он отметил, что из-за ситуации на Украине США «оказались в очень нелепом и опасном положении». Трамп критиковал действующую американскую администрацию за то, что она выделяет на поддержку украинцев гораздо больше средств, чем Европа — до 200 миллиардов долларов.
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