Трамп подал в суд на журналистку, обвинившую его в изнасиловании

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«Бывший президент во вторник вечером подал встречный иск, обвиняя Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию, публично обвинив его в изнасиловании», — говорится в публикации.
Он также назвал доводы журналистки «выдумкой» и «фальшивкой», а иск против него — «подстроенной сделкой».
Начало разбирательства по делу запланировано на январь 2024 года. Джин Кэрролл требует от Дональда Трампа возмещения ущерба в размере $10 млн.
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