Трамп прибыл в суд в Вашингтоне

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Бывший американский лидер Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия, чтобы выслушать новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает «РИА Новости».
Ранее Трамп заявил, что нынешний глава США Джо Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать.
Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.
Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.
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«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», - заявил Трамп.
Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.
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Евгения Парфентьева