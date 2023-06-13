Трампу светит до 400 лет лишения свободы

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Трампа будут судить за вывоз секретных документов из Белого дома
Бывший американский лидер Дональд Трамп предстанет перед судом в Маями за вывоз секретных документов из Белого дома, сообщает «РИА Новости».
Трампу предъявят обвинение в хранении секретных материалов, в то время как он уже являлся частным лицом, а также в раскрытии государственной тайны и препятствию следствия.
Сегодня бывший президент явится в суд, где ему официально зачитают обвинения, а он сможет опровергнуть их и заявить о невиновности.
По информации СМИ, Трампу вменяется обвинения по 37 пунктам, которые, суммарно, предусматривают до 400 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Амурской области 87-летнему жителю поселка Сиваки вынесли приговор за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-ти летнего возраста.
Трампу предъявят обвинение в хранении секретных материалов, в то время как он уже являлся частным лицом, а также в раскрытии государственной тайны и препятствию следствия.
По информации СМИ, Трампу вменяется обвинения по 37 пунктам, которые, суммарно, предусматривают до 400 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Амурской области 87-летнему жителю поселка Сиваки вынесли приговор за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-ти летнего возраста.
Евгения Парфентьева