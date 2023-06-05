Травивший россиян «Мистер Сидр» торговал алкоголем без лицензии

Фото: РИА Новости/УМВД России по Ульяновской области
Стали известны подробности об алкогольной компании, продукцией которой смертельно отравились жители РФ
Выяснилось, что производитель сидра ООО «АНДИ» имел просроченную декларацию о чистоте своего оборудования, она истекла в январе 2023 года, сообщает Telegram канал Mash.
Помимо сомнительного состояния оборудования, в котором мешали алкоголь, владелец «Мистера Сидр» Гусейнов Анар Афат Оглы год назад получал предупреждение за торговлю без лицензии.
В настоящий момент известно о 35 россиянах, пострадавших от продукции токсичного сидра.
«Мистер Сидр» изъят из оборота РФ, сотрудник специальных служб обыскивают склады, на которых могут быть размещены остатки сидра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самарской области две женщины скончались, отравившись сидром.
Помимо сомнительного состояния оборудования, в котором мешали алкоголь, владелец «Мистера Сидр» Гусейнов Анар Афат Оглы год назад получал предупреждение за торговлю без лицензии.
«Мистер Сидр» изъят из оборота РФ, сотрудник специальных служб обыскивают склады, на которых могут быть размещены остатки сидра.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самарской области две женщины скончались, отравившись сидром.
Евгения Парфентьева