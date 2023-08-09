Трёх человек извлекли из-под завалов после взрыва в Сергиевом Посаде

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Спасатели извлекли из-под завалов трех пострадавших при взрыве на территории завода в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
Уточняется, что всего пострадало 43 человека. На месте происшествия работают 15 машин скорой помощи, а также один вертолет Территориального центра медицины катастроф. Он оперативно доставляет пострадавших в медучреждения.
Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пять человек доставлены в больницу со 100%-ми ожогами тела.
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«19 человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии, ещё 21 помощь оказана амбулаторно, из-под завалов извлечены 3 человека в тяжёлом состоянии, эвакуируются в Сергиево Посадскую ЦРБ», - говорится в сообщении Минздрава РФ.
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Элина Позднякова